Исполком партии Шольца "за" размещение "Томагавков" в Германии
Руководство Социал-демократической партии Германии, представителем которой является канцлер Олаф Шольц, поддерживает размещение американских ракет дальнего радиуса действия на территории Германии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt
Детали: Исполнительный комитет партии накануне принял резолюцию, в которой отмечается, что СДПГ берет на себя ответственность "за то, чтобы ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, не пережил войну снова".
Дословно исполком СДПГ: "Соглашение между федеральным правительством, возглавляемым СДПГ, и администрацией США о размещении американских ракет большей дальности в Германии с 2026 года является важным строительным блоком для этого".
Детали: Ранее Шольц защищал соглашение с США по размещению ракет. Он подчеркивал, что это оружие будет служить для сдерживания и что его целью является предотвращение войны.
Но внутри СДПГ такие планы критиковали. В частности, лидер парламентской фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених предупредил о риске военной эскалации.
Также против высказывался депутат от СДПГ Ральф Штегнер.
Предыстория:
- Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что с 2026 года США намерены вновь разместить в Германии оружие средней дальности с обычными боеголовками.
- Ожидается, что это будут крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров.
- В Кремле уже говорили, что в случае развертывания "Томагавков" европейские столицы станут "потенциальной" жертвой.
- Кремлевский правитель Владимир Путин заявил, что в случае развертывания американских ракет "Томагавк" в Германии Россия откажется от "одностороннего моратория" на размещение ракет средней и малой дальности в Европе.
- Последние опросы показали, что половина немцев опасается эскалации конфликта с Россией, если американские ракеты дальнего радиуса действия будут размещены в Германии.