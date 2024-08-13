Исполком партии Шольца "за" размещение "Томагавков" в Германии

Руководство Социал-демократической партии Германии, представителем которой является канцлер Олаф Шольц, поддерживает размещение американских ракет дальнего радиуса действия на территории Германии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt

Детали: Исполнительный комитет партии накануне принял резолюцию, в которой отмечается, что СДПГ берет на себя ответственность "за то, чтобы ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, не пережил войну снова".

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Дословно исполком СДПГ: "Соглашение между федеральным правительством, возглавляемым СДПГ, и администрацией США о размещении американских ракет большей дальности в Германии с 2026 года является важным строительным блоком для этого".

Детали: Ранее Шольц защищал соглашение с США по размещению ракет. Он подчеркивал, что это оружие будет служить для сдерживания и что его целью является предотвращение войны.

Но внутри СДПГ такие планы критиковали. В частности, лидер парламентской фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених предупредил о риске военной эскалации.

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Также против высказывался депутат от СДПГ Ральф Штегнер.

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