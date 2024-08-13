Трамп розповів Маску, як застерігав Путіна від вторгнення в Україну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час інтерв'ю з мільярдером Ілоном Маском піддав нищівній критиці президента США Джо Байдена і поклав на нього вину за вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю, яке транслювалося на платформі X (Twitter)

Деталі: Війна в Україні була однією з багатьох тем більш ніж двогодинної розмови між Трампом і Маском, який протягом інтерв’ю неодноразово демонстрував згоду зі своїм співрозмовником.

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Трамп кілька разів повторив своє твердження, що російська агресія ніколи б не сталася, якби він був президентом, припускаючи, що Владіміра Путіна спровокували на вторгнення слова президента Джо Байдена про відкриті для України двері для вступу в НАТО.

"Ці його слова були такими поганими, ці дурні погрози, що виходили з цього дурного обличчя", – заявив Трамп.

Маск не став оскаржувати заяву Трампа, а натомість погодився з ним, сказавши: "Ви зробили чудове зауваження".

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Колишній президент також згадав про свою нібито розмову з російським лідером, в якій він нібито застеріг його від вторгнення в Україну.

"Я сказав Владіміру Путіну: "Не роби цього. Ти не можеш цього зробити, Владіміре, це буде поганий день для тебе", – сказав Трамп, додавши, що, тим не менш, він "добре ладнав з Путіним" і "сподівається, що знову буде добре ладнати з ним".

Варто зазначити, що Ілон Маск заявив, що його платформа стала жертвою "масованої" DDoS-атаки перед інтерв’ю. Він припустив, що це сталося через те, що "існує велика опозиція до того, щоб люди просто чули, що говорить президент Трамп".

Розмова, яку команда Трампа оголосила "найбільшим інтерв'ю в історії", була відкладена на близько пів години. Зрештою, до розмови долучилося трохи більше мільйона користувачів.

Трамп і Маск під час інтерв’ю також погодилися щодо необхідності стримування нелегальної імміграції, критики Європейського Союзу, несправедливого розподілу оборонних витрат в НАТО або підтримки Ізраїлю.

Раніше в інтерв’ю Bloomberg Дональд Трамп вкотре похвалився своїми добрими стосунками з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

У цьому ж інтерв'ю Трамп казав, що думав над послабленням санкцій проти Росії, оскільки не є прихильником обмежень.

Він також заявляв, що якщо у США буде "розумний президент", то такі країни як Росія, Китай і КНДР перестануть бути ворогами Сполучених Штатів.

У штабі Трампа розповідали, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною.