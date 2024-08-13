Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За обіцянку 3000 доларів 20-річний киянин спалив Ford військового на Печерську

Валентина РоманенкоВівторок, 13 серпня 2024, 13:04
За обіцянку 3000 доларів 20-річний киянин спалив Ford військового на Печерську
фото поліції

У пошуках "легких" грошей 20-річний киянин погодився за грошову винагороду підпалити автомобілі, які належать військовим, його затримали.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, СБУ, Українська правда

Деталі: Досудове розслідування встановило, що 5 серпня 2024 року, шукаючи підробіток, підозрюваний отримав повідомлення в Telegram від користувача, який запропонував за 3000 доларів США підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ чи інших військових формувань.

Реклама:

Пізніше молодик придбав у супермаркеті рідину для розпалювання вогню. Дорогою додому на вулиці Підвисоцького він побачив автомобіль марки "FORD" з номерами на чорному фоні, що мав темно-зелене забарвлення. Тож саме цю машину він вирішив підпалити.

Вночі зловмисник, використовуючи рідину для розпалювання багаття, облив нею капот автомобіля та підпалив його.

ВІДЕО ДНЯ

На свій мобільний телефон палій зняв, як машина горить з метою подальшого звітування замовнику.

 

Зловмисника затримали та повідомили про підозру.

Крім того, як зазначає прокуратура, молодика перевіряють не причетність до підпалу ще одного автомобіля ЗСУ у Печерському районі.

При цьому наголошується, що обіцяні 3000 доларів США палій так і не отримав.

За даними УП, суд арештував підозрюваного з альтернативою застави.

 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Київкриміналдиверсанти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МОЗ відсторонило гендиректора "Охматдиту"

Німеччина не виділятиме додаткових коштів Україні – ЗМІ

WP: Наступ України на Курщині зірвав таємні перемовини з Росією про часткове припинення вогню

фото, відеоДСНС про авіаудар по Сумах: згоріло одразу 10 авто, припаркованих біля багатоповерхівки

Над Україною збили усі 14 російських "Шахедів"

ISW: Українські війська просунулися на південний схід від Суджі на Курщині

Усі новини...
Київ
У Києві тричі за ніч оголошували повітряну тривогу
У Києві та областях оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
КМВА: Близько десяти "Шахедів" були збиті над Києвом, руйнувань немає
Останні новини
17:46
МЗС про буцімто припинення німецької допомоги Україні: Це маніпуляція
17:27
Туск порекомендував всім прихильникам "Північних потоків" промовчати і вибачитись
17:02
Генштаб: За суботу росіяни штурмували Покровський напрямок вже 25 разів
16:52
Як допомогти людині, яка має проблеми з азартними іграми: поради від МОЗ
16:37
фотоУ Хорватії шукають трьох українців, яких підозрюють у масштабному підпалі суден
16:22
Одержимість батьків телефонами може негативно вплинути на здоров’я їхніх дітей – дослідження
16:17
фотоГУР успішно атакувала провайдера РФ, який надає послуги розробнику ядерних боєприпасів
16:00
На пенсійні виплати направлено 44,2 мільярда
15:54
У Києві впали уламки безпілотника – мер
15:46
Поблизу Берліна гасять пожежу на колишньому військовому полігоні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: