За обіцянку 3000 доларів 20-річний киянин спалив Ford військового на Печерську

У пошуках "легких" грошей 20-річний киянин погодився за грошову винагороду підпалити автомобілі, які належать військовим, його затримали.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, СБУ, Українська правда

Деталі: Досудове розслідування встановило, що 5 серпня 2024 року, шукаючи підробіток, підозрюваний отримав повідомлення в Telegram від користувача, який запропонував за 3000 доларів США підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ чи інших військових формувань.

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Пізніше молодик придбав у супермаркеті рідину для розпалювання вогню. Дорогою додому на вулиці Підвисоцького він побачив автомобіль марки "FORD" з номерами на чорному фоні, що мав темно-зелене забарвлення. Тож саме цю машину він вирішив підпалити.

Вночі зловмисник, використовуючи рідину для розпалювання багаття, облив нею капот автомобіля та підпалив його.

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На свій мобільний телефон палій зняв, як машина горить з метою подальшого звітування замовнику.

Зловмисника затримали та повідомили про підозру.

Крім того, як зазначає прокуратура, молодика перевіряють не причетність до підпалу ще одного автомобіля ЗСУ у Печерському районі.

При цьому наголошується, що обіцяні 3000 доларів США палій так і не отримав.

За даними УП, суд арештував підозрюваного з альтернативою застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.