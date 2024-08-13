За обещание 3000 долларов 20-летний киевлянин сжег Ford военного на Печерске
В поисках "легких" денег 20-летний киевлянин согласился за денежное вознаграждение поджечь автомобили, принадлежащие военным, его задержали.
Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, СБУ, Украинская правда
Детали: Досудебное расследование установило, что 5 августа 2024 года, ища подработку, подозреваемый получил сообщение в Telegram от пользователя, который предложил за 3000 долларов США поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ или других военных формирований.
Позже молодой человек приобрел в супермаркете жидкость для разжигания огня. По дороге домой на улице Подвысоцкого он увидел автомобиль марки "FORD" с номерами на черном фоне, который имел темно-зеленую окраску. Поэтому именно эту машину он решил поджечь.
Ночью злоумышленник, используя жидкость для разжигания костра, облил ею капот автомобиля и поджег его.
На свой мобильный телефон поджигатель снял, как машина горит с целью дальнейшего отчета заказчику.
Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении.
Кроме того, как отмечает прокуратура, молодого человека проверяют не причастность к поджогу еще одного автомобиля ВСУ в Печерском районе.
При этом подчеркивается, что обещанные 3000 долларов США поджигатель так и не получил.
По данным УП, суд арестовал подозреваемого с альтернативой залога.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.