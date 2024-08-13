За обещание 3000 долларов 20-летний киевлянин сжег Ford военного на Печерске

В поисках "легких" денег 20-летний киевлянин согласился за денежное вознаграждение поджечь автомобили, принадлежащие военным, его задержали.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, СБУ, Украинская правда

Детали: Досудебное расследование установило, что 5 августа 2024 года, ища подработку, подозреваемый получил сообщение в Telegram от пользователя, который предложил за 3000 долларов США поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ или других военных формирований.

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Позже молодой человек приобрел в супермаркете жидкость для разжигания огня. По дороге домой на улице Подвысоцкого он увидел автомобиль марки "FORD" с номерами на черном фоне, который имел темно-зеленую окраску. Поэтому именно эту машину он решил поджечь.

Ночью злоумышленник, используя жидкость для разжигания костра, облил ею капот автомобиля и поджег его.

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На свой мобильный телефон поджигатель снял, как машина горит с целью дальнейшего отчета заказчику.

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении.

Кроме того, как отмечает прокуратура, молодого человека проверяют не причастность к поджогу еще одного автомобиля ВСУ в Печерском районе.

При этом подчеркивается, что обещанные 3000 долларов США поджигатель так и не получил.

По данным УП, суд арестовал подозреваемого с альтернативой залога.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.