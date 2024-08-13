Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За обещание 3000 долларов 20-летний киевлянин сжег Ford военного на Печерске

Валентина РоманенкоВторник, 13 августа 2024, 13:04
За обещание 3000 долларов 20-летний киевлянин сжег Ford военного на Печерске
фото полиции

В поисках "легких" денег 20-летний киевлянин согласился за денежное вознаграждение поджечь автомобили, принадлежащие военным, его задержали.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, СБУ, Украинская правда

Детали: Досудебное расследование установило, что 5 августа 2024 года, ища подработку, подозреваемый получил сообщение в Telegram от пользователя, который предложил за 3000 долларов США поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ или других военных формирований.

Реклама:

Позже молодой человек приобрел в супермаркете жидкость для разжигания огня. По дороге домой на улице Подвысоцкого он увидел автомобиль марки "FORD" с номерами на черном фоне, который имел темно-зеленую окраску. Поэтому именно эту машину он решил поджечь.

Ночью злоумышленник, используя жидкость для разжигания костра, облил ею капот автомобиля и поджег его.

ВИДЕО ДНЯ

На свой мобильный телефон поджигатель снял, как машина горит с целью дальнейшего отчета заказчику.

 

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении.

Кроме того, как отмечает прокуратура, молодого человека проверяют не причастность к поджогу еще одного автомобиля ВСУ в Печерском районе.

При этом подчеркивается, что обещанные 3000 долларов США поджигатель так и не получил.

По данным УП, суд арестовал подозреваемого с альтернативой залога.

 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Киевкриминалдиверсанты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минздрав отстранил гендиректора "Охматдета"

Германия не будет выделять дополнительных средств Украине - СМИ

WP: Наступление Украины на Курщине сорвало тайные переговоры с Россией о частичном прекращении огня

фото, видеоГСЧС об авиаударе по Сумах: сгорело сразу 10 авто, припаркованных возле многоэтажки

Над Украиной сбили все 14 российских "Шахедов"

ISW: Украинские войска продвинулись на юго-восток от Суджи в Курской области

Все новости...
Киев
В Киеве трижды за ночь объявляли воздушную тревогу
В Киеве и областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
КМВА: Около десяти "Шахедов" были сбиты над Киевом, разрушений нет
Последние новости
17:02
Генштаб: За субботу россияне штурмовали Покровское направление уже 25 раз
16:52
Как помочь человеку, имеющему проблемы с азартными играми: советы от Минздрава
16:37
фотоВ Хорватии ищут трех украинцев, которых подозревают в масштабном поджоге судов
16:22
Одержимость родителей по телефонам может негативно повлиять на здоровье их детей – исследование
16:17
фотоГУР успешно атаковала провайдера РФ, который предоставляет услуги разработчику ядерных боеприпасов
16:00
На пенсионные выплаты направлено 44,2 миллиарда
15:54
В Киеве упали обломки беспилотника - мэр
15:46
Вблизи Берлина тушат пожар на бывшем военном полигоне
15:29
Россияне попали по многоквартирному дому в Краматорске, из-под завалов достали человека
15:29
Космическое пиво может смаковать лучше, чем земное – ученые
Все новости...
Реклама:
Реклама: