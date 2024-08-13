ЄС перерахував Україні 4,2 млрд євро макрофіну

Європейська комісія перерахувала Україні майже 4,2 мільярда євро в рамках першого траншу в рамках програми Ukraine Facility.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії

Деталі: У Єврокомісії нагадали, що після розгляду платіжного запиту, поданого Україною, Рада ЄС схвалила оцінку Комісії, що Україна задовільно виконала дев'ять індикаторів реформ, пов'язаних з першим черговим щоквартальним платежем. Ці умови, що охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування, були викладені в Українському плані.

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"Сьогоднішній платіж слідує за першими платежами, здійсненими в рамках програми, а саме 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування та 1,9 млрд євро у вигляді попереднього фінансування, і є свідченням швидкої реалізації Українського плану", – заявили в Єврокомісії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду минулого тижня заявив, що найближчим часом Україна очікує на транш обсягом 4,2 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, у липні посли Євросоюзу схвалили виплату першого платежу обсягом 4,2 млрд євро за планом реформ за Ukraine Plan у рамках механізму Ukraine Facility.

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Нагадаємо, йдеться про кошти у рамках програми макрофінансової допомоги для України обсягом до 50 млрд євро (детально про неї – у статті Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС).

Перші транші Україна отримала без умов, а підставою для отримання наступних є виконання визначеного плану реформ у низці сфер.