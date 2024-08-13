Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС перечислил Украине 4,2 млрд евро макрофина

Иванна Костина, Александр ШумилинВторник, 13 августа 2024, 15:30
ЕС перечислил Украине 4,2 млрд евро макрофина
Фото: Getty Images

Европейская комиссия перечислила Украине почти 4,2 миллиарда евро в рамках первого транша в рамках программы Ukraine Facility.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии

Детали: В Еврокомиссии напомнили, что после рассмотрения платежного запроса, поданного Украиной, Совет ЕС одобрил оценку Комиссии, что Украина удовлетворительно выполнила девять индикаторов реформ, связанных с первым очередным ежеквартальным платежом. Эти условия, охватывающие управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование, были изложены в Украинском плане.

Реклама:

"Сегодняшний платеж следует за первыми платежами, осуществленными в рамках программы, а именно 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования и 1,9 млрд евро в виде предварительного финансирования, и является свидетельством быстрой реализации Украинского плана", – заявили в Еврокомиссии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства на прошлой неделе заявил, что в ближайшее время Украина ожидает транш объемом 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Напомним, в июле послы Евросоюза одобрили выплату первого платежа объемом 4,2 млрд евро по плану реформ по Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, речь идет о средствах в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины объемом до 50 млрд евро (подробно о ней – в статье Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС).

Первые транши Украина получила без условий, а основанием для получения следующих является выполнение определенного плана реформ в ряде сфер.

ЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
ЕС
В Украине минные поля будут очищать женские команды с обученными собаками
ЕС выделяет 2 млн евро на новую инициативу по разминированию Украины
Более половины финнов поддерживают будущее членство Украины в ЕС
Последние новости
11:44
Как проводят время астронавты, застрявшие на космической станции на неопределенное время
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: