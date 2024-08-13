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На Львівщині на два дні відкриють ще один пішохідний перехід із Польщею

Олександр ШумілінВівторок, 13 серпня 2024, 18:05
На Львівщині на два дні відкриють ще один пішохідний перехід із Польщею
Фото: NTA

У Львівській області на два дні відкриють пішохідний перехід "Корчмин – Стаївка" на кордоні із Польщею.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби

Дослівно: "16-17 серпня в рамках проведення "Європейських Днів Добросусідства" відбудеться відкриття тимчасового прикордонного переходу.

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Громадяни, котрі матимуть бажання взяти участь в програмі, представленій організаторами, зможуть перетнути кордон у тимчасовому пункті перетину у Белзькій громаді, який функціонуватиме з 9.00 до 20.00 16 серпня та з 9.00 до 20.00 17 серпня".

Деталі: Прикордонники пропускатимуть людей через держкордон України у пішому порядку. Згідно з інформацією на сайті Держприкордонслужби пішохідний перехід також працює в пункті пропуску "Шегині". 

ПольщаУкраїнакордон
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