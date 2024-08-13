На Львівщині на два дні відкриють ще один пішохідний перехід із Польщею

У Львівській області на два дні відкриють пішохідний перехід "Корчмин – Стаївка" на кордоні із Польщею.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби

Дослівно: "16-17 серпня в рамках проведення "Європейських Днів Добросусідства" відбудеться відкриття тимчасового прикордонного переходу.

Реклама:

Громадяни, котрі матимуть бажання взяти участь в програмі, представленій організаторами, зможуть перетнути кордон у тимчасовому пункті перетину у Белзькій громаді, який функціонуватиме з 9.00 до 20.00 16 серпня та з 9.00 до 20.00 17 серпня".



Деталі: Прикордонники пропускатимуть людей через держкордон України у пішому порядку. Згідно з інформацією на сайті Держприкордонслужби пішохідний перехід також працює в пункті пропуску "Шегині".