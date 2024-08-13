На Львовщине на два дня откроют еще один пешеходный переход с Польшей

Во Львовской области на два дня откроют пешеходный переход "Корчмин - Стаивка" на границе с Польшей.

Источник: сообщение Госпогранслужбы

Дословно: "16-17 августа в рамках проведения "Европейских Дней Добрососедства" состоится открытие временного пограничного перехода.

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Граждане, которые захотят принять участие в программе, представленной организаторами, смогут пересечь границу во временном пункте пересечения в Белзской общине, который будет функционировать с 9.00 до 20.00 16 августа и с 9.00 до 20.00 17 августа".

Детали: Пограничники будут пропускать людей через госграницу Украины в пешем порядке. Согласно информации на сайте Госпогранслужбы пешеходный переход также работает в пункте пропуска "Шегини".