Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп має намір відсудити у Мін'юсту США та ФБР $115 млн у справі про секретні документи

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 13 серпня 2024, 19:12
Трамп має намір відсудити у Мін'юсту США та ФБР $115 млн у справі про секретні документи
Трамп. Ілюстративне фото: Getty Images

Колишній президент США Дональд Трамп планує подати позов проти Міністерства юстиції та ФБР, звинувачуючи їх у "зловмисному політичному переслідуванні" у справі щодо неналежного зберігання секретних документів у його резиденції у Флориді.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал Fox News та NBC News

Деталі: У повідомленні адвокат експрезидента США, колишній юрист Білого дому Деніел Епштайн звинувачує керівництво Мін'юсту та спецпрокурора Джека Сміта у "зловмисному політичному переслідуванні, спрямованому на те, щоб вплинути на результат виборів і не допустити переобрання Трампа".

Реклама:

Стверджується, що санкціонований судом обшук агентами ФБР резиденції Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді у серпні 2022 року був незаконним, оскільки експрезидент начебто був готовий передати документи слідству в разі потреби.

Дії Мін’юсту також називають незаконними з огляду на те, що призначена Трампом окружна суддя Флориди Ейлін Кеннон нещодавно постановила закрити справу – після рішення Верховного суду США, який переглянув юридичні межі президентського імунітету.

З огляду на це Трамп хоче відсудити у федеральних відомств 100 мільйонів доларів компенсації та ще 15 мільйонів доларів відшкодувань юридичних витрат у справі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Справа стосується неналежного зберігання експрезидентом США секретних документів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.
  • Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.
  • Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.
  • Міністерство юстиції США минулого місяця заявило, що подасть апеляцію на рішення Ейлін Кеннон, яка постановила закрити справу.

СШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
США
Польща купує у США 96 гелікоптерів Apache за $10 млрд
Україна намагається зацікавити американський бізнес своїми корисними копалинами
Виконком партії Шольца "за" розміщення "Томагавків" у Німеччині
Останні новини
11:21
Сили оборони уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафтопродукти для армії РФ
11:19
X закриває свій офіс у Бразилії звинувачуючи країну у цензурі
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: