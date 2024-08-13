Трамп намерен отсудить у Минюста США и ФБР $115 млн по делу о секретных документах

Бывший президент США Дональд Трамп планирует подать иск против Министерства юстиции и ФБР, обвиняя их в "злонамеренном политическом преследовании" по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его резиденции во Флориде.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Fox News и NBC News

Детали: В сообщении адвокат экс-президента США, бывший юрист Белого дома Дэниел Эпштайн обвиняет руководство Минюста и спецпрокурора Джека Смита в "злонамеренном политическом преследовании, направленном на то, чтобы повлиять на исход выборов и не допустить переизбрания Трампа".

Реклама:

Утверждается, что санкционированный судом обыск агентами ФБР резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в августе 2022 года был незаконным, поскольку экс-президент якобы был готов передать документы следствию в случае необходимости.

Действия Минюста также называют незаконными ввиду того, что назначенная Трампом окружная судья Флориды Эйлин Кэннон недавно постановила закрыть дело – после решения Верховного суда США, который пересмотрел юридические границы президентского иммунитета.

Учитывая это Трамп хочет отсудить у федеральных ведомств 100 миллионов долларов компенсации и еще 15 миллионов долларов возмещений юридических расходов по делу.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: