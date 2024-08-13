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Трамп намерен отсудить у Минюста США и ФБР $115 млн по делу о секретных документах

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 13 августа 2024, 19:12
Трамп намерен отсудить у Минюста США и ФБР $115 млн по делу о секретных документах
Трамп. Иллюстративное фото: Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп планирует подать иск против Министерства юстиции и ФБР, обвиняя их в "злонамеренном политическом преследовании" по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его резиденции во Флориде.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Fox News и NBC News

Детали: В сообщении адвокат экс-президента США, бывший юрист Белого дома Дэниел Эпштайн обвиняет руководство Минюста и спецпрокурора Джека Смита в "злонамеренном политическом преследовании, направленном на то, чтобы повлиять на исход выборов и не допустить переизбрания Трампа".

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Утверждается, что санкционированный судом обыск агентами ФБР резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в августе 2022 года был незаконным, поскольку экс-президент якобы был готов передать документы следствию в случае необходимости.

Действия Минюста также называют незаконными ввиду того, что назначенная Трампом окружная судья Флориды Эйлин Кэннон недавно постановила закрыть дело – после решения Верховного суда США, который пересмотрел юридические границы президентского иммунитета.

Учитывая это Трамп хочет отсудить у федеральных ведомств 100 миллионов долларов компенсации и еще 15 миллионов долларов возмещений юридических расходов по делу.

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Напомним:

  • Дело касается ненадлежащего хранения экс-президентом США секретных документов в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
  • Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.
  • Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
  • Министерство юстиции США в прошлом месяце заявило, что подаст апелляцию на решение Эйлин Кэннон, которая постановила закрыть дело.

СШАТрамп
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