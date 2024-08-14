На більшості території країни оголошували повітряну тривогу: Росія запускала ударні БпЛА
Увечері 13 серпня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України відразу з кількох напрямків.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 22:34 військові повідомили, що декілька груп ударних ворожих БпЛА заходять з півночі Сумської області у напрямку Чернігівської, курс західний.
Також повідомляли про ракету зі сходу Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.
О 23:11 стало відомо про російські БпЛА з Сумщини на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київської області. Ще декілька груп ворожих ударних БпЛА на Сумщині рухаються південно-західним курсом у напрямку Київської області через Чернігівщину.
О 23:19 військові повідомили про БпЛА у Запорізькій області, напрям руху на Дніпро.
О 23:44 повітряну тривогу оголосили на Київщині.
О 23:48 повітряники попередили, що:
- ворожі БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, рухаються у напрямку Київської області;
- групи ворожих ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються південно-західним курсом, підлітають до Київської області;
- група ворожих БпЛА на Сумщині змінила напрям руху і зараз на Полтавщині, рухається у напрямку Миргорода.
О 00.02 стало відомо про кілька груп ударних ворожих БпЛА на Херсонщині, курс на північний захід.
О 00.28 у ПС оновили напрямки руху безпілотників:
- БпЛА з Київщини на Житомирщину, курс західний;
- Декілька груп ворожих БпЛА на півночі Київщини кусом на Житомирщину;
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
- БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курс західний;
- БпЛА на Полтавщині курс на Миргород з півночі;
- БпЛА в районі Кременчука курс на південь (Кіровоградська область);
- Групи БпЛА на півночі і півдні Харківщини, рухаються у напрямку центральної частини;
- БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний;
- БпЛА на Херсонщині північно-західним курсом на Миколаївщину.
О 2.35 стало відомо про БпЛА у центральній частині Полтавщини, курс західний;
- Ще БпЛА на межі Дніпропетровської та Кіровоградської областей, наближається до Полтавщини, курс північний.
- БпЛА у північно-західній частині Полтавщини, курс південно-східний (Лубни).
- А також БпЛА в районі населеного пункту Романів, Житомирської області, курс південний (Хмельницька або Вінницька області).
О 3.22 БпЛА зафіксували на Полтавщині, їхній курс постійно змінюється.
О 3.36 військові повідомили, що тривога на Київщині та Черкащині пов'язана із загрозою ударних ворожих БпЛА.
О 5.22 пролунав відбій тривоги.