На большинстве территории страны объявляли воздушную тревогу: Россия запускала ударные БПЛА

Вечером 13 августа российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины сразу с нескольких направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:34 военные сообщили, что несколько групп ударных вражеских БПЛА заходят с севера Сумской области в направлении Черниговской, курс западный.

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Также сообщали о ракете с востока Сумщины в направлении Черниговской, курс западный.

В 23:11 стало известно о российских БпЛА с Сумщины на Черниговщине, движутся в направлении Киевской области. Еще несколько групп вражеских ударных БпЛА на Сумщине движутся юго-западным курсом в направлении Киевской области через Черниговскую область.

В 23:19 военные сообщили о БПЛА в Запорожской области, направление движения на Днепр.

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В 23:44 воздушную тревогу объявили в Киевской области.

В 23:48 воздушники предупредили, что:

вражеские БпЛА с Сумщины на Черниговщину, движутся в направлении Киевской области;

группы вражеских ударных БпЛА на Черниговщине движутся юго-западным курсом, подлетают к Киевской области;

группа вражеских БпЛА на Сумщине изменила направление движения и сейчас на Полтавщине, движется в направлении Миргорода.

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В 00.02 стало известно о нескольких группах ударных вражеских БпЛА на Херсонщине, курс на северо-запад.

В 00.28 в ПС обновили направления движения беспилотников:

БпЛА с Киевщины на Житомирщину, курс западный;

Несколько групп вражеских БпЛА на севере Киевщины кусом на Житомирщину;

БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;

БпЛА с Сумщины на Черниговщину, курс западный;

БпЛА на Полтавщине курс на Миргород с севера;

БпЛА в районе Кременчуга курс на юг (Кировоградская область);

Группы БпЛА на севере и юге Харьковщины, движутся в направлении центральной части;

БпЛА на Николаевщине, курс северо-западный;

БпЛА на Херсонщине северо-западным курсом на Николаевщину.

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В 2.35 стало известно о БпЛА в центральной части Полтавщины, курс западный;

Еще БпЛА на границе Днепропетровской и Кировоградской областей, приближается к Полтавщине, курс северный.

БпЛА в северо-западной части Полтавщины, курс юго-восточный (Лубны).

А также БпЛА в районе населенного пункта Романов, Житомирской области, курс южный (Хмельницкая или Винницкая области).

В 3.22 БпЛА зафиксировали на Полтавщине, их курс постоянно меняется.

В 3.36 военные сообщили, что тревога в Киевской и Черкасской областях связана с угрозой ударных вражеских БпЛА.

В 5.22 раздался отбой тревоги.