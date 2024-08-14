На большинстве территории страны объявляли воздушную тревогу: Россия запускала ударные БПЛА
Вечером 13 августа российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины сразу с нескольких направлений.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 22:34 военные сообщили, что несколько групп ударных вражеских БПЛА заходят с севера Сумской области в направлении Черниговской, курс западный.
Также сообщали о ракете с востока Сумщины в направлении Черниговской, курс западный.
В 23:11 стало известно о российских БпЛА с Сумщины на Черниговщине, движутся в направлении Киевской области. Еще несколько групп вражеских ударных БпЛА на Сумщине движутся юго-западным курсом в направлении Киевской области через Черниговскую область.
В 23:19 военные сообщили о БПЛА в Запорожской области, направление движения на Днепр.
В 23:44 воздушную тревогу объявили в Киевской области.
В 23:48 воздушники предупредили, что:
- вражеские БпЛА с Сумщины на Черниговщину, движутся в направлении Киевской области;
- группы вражеских ударных БпЛА на Черниговщине движутся юго-западным курсом, подлетают к Киевской области;
- группа вражеских БпЛА на Сумщине изменила направление движения и сейчас на Полтавщине, движется в направлении Миргорода.
В 00.02 стало известно о нескольких группах ударных вражеских БпЛА на Херсонщине, курс на северо-запад.
В 00.28 в ПС обновили направления движения беспилотников:
- БпЛА с Киевщины на Житомирщину, курс западный;
- Несколько групп вражеских БпЛА на севере Киевщины кусом на Житомирщину;
- БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
- БпЛА с Сумщины на Черниговщину, курс западный;
- БпЛА на Полтавщине курс на Миргород с севера;
- БпЛА в районе Кременчуга курс на юг (Кировоградская область);
- Группы БпЛА на севере и юге Харьковщины, движутся в направлении центральной части;
- БпЛА на Николаевщине, курс северо-западный;
- БпЛА на Херсонщине северо-западным курсом на Николаевщину.
В 2.35 стало известно о БпЛА в центральной части Полтавщины, курс западный;
- Еще БпЛА на границе Днепропетровской и Кировоградской областей, приближается к Полтавщине, курс северный.
- БпЛА в северо-западной части Полтавщины, курс юго-восточный (Лубны).
- А также БпЛА в районе населенного пункта Романов, Житомирской области, курс южный (Хмельницкая или Винницкая области).
В 3.22 БпЛА зафиксировали на Полтавщине, их курс постоянно меняется.
В 3.36 военные сообщили, что тревога в Киевской и Черкасской областях связана с угрозой ударных вражеских БпЛА.
В 5.22 раздался отбой тревоги.