Росіяни зранку ударили по Херсону і околицях: 6 постраждалих

Російські загарбники вранці 14 серпня обстрілювали місто Херсон та околиці, у результаті чого постраждали 6 людей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "З самого ранку російська війська б’ють по Херсону та передмістю. Близько 6:00 під ворожий удар у місті потрапило троє людей, які перебували в будинку. Це – 39-річна жінка та її 15-річна донька, а також 41-річний чоловік".



Деталі: Дитину з мамою госпіталізували з вибуховими травмами, контузіями, у жінки також поранена спина. Херсонцю надали меддопомогу на місці.



Годиною раніше, за словами голови ОВА, російські війська атакували Кіндійку – теж били по житлових будинках, через що постраждали 2 людей.



"Бригада "швидкої" доставила до лікарні 49-річну жінку та 58-річного чоловіка. У них – контузії, вибухові травми та уламкові поранення", – повідомив Прокудін.



Деталі: Також до лікарні звернувся 59-річний житель Антонівки, який через ворожий обстріл дістав уламкове поранення передпліччя та гомілки.

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