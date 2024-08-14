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Росіяни зранку ударили по Херсону і околицях: 6 постраждалих

Ірина БалачукСереда, 14 серпня 2024, 09:06
Росіяни зранку ударили по Херсону і околицях: 6 постраждалих
Наслідки російських ударів по Херсонщині. Фото ілюстративне з Telegram Прокудіна

Російські загарбники вранці 14 серпня обстрілювали місто Херсон та околиці, у результаті чого постраждали 6 людей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "З самого ранку російська війська б’ють по Херсону та передмістю. Близько 6:00 під ворожий удар у місті потрапило троє людей, які перебували в будинку. Це – 39-річна жінка та її 15-річна донька, а також 41-річний чоловік".  

Деталі: Дитину з мамою госпіталізували з вибуховими травмами, контузіями, у жінки також поранена спина. Херсонцю надали меддопомогу на місці.

Годиною раніше, за словами голови ОВА, російські війська атакували Кіндійку – теж били по житлових будинках, через що постраждали 2 людей.

"Бригада "швидкої" доставила до лікарні 49-річну жінку та 58-річного чоловіка. У них – контузії, вибухові травми та уламкові поранення", – повідомив Прокудін.

Деталі: Також до лікарні звернувся 59-річний житель Антонівки, який через ворожий обстріл дістав уламкове поранення передпліччя та гомілки.

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ХерсонХерсонська областьвійна
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