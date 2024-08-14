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Прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця за підрив "Північного потоку" – ЗМІ

Ірина Балачук, Христина БондарєваСереда, 14 серпня 2024, 10:03
Прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця за підрив Північного потоку – ЗМІ
Володимир С., якого в Німеччині вважають причетним до підриву Nord Stream. Фото німецьких ЗМІ

Генпрокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у справі про підрив у 2022 році "Північного потоку" українця на ім'я Володимир, який донедавна проживав у Польщі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на німецькі ЗМІ ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit

Деталі: За даними журналістів, підозрюваний є інструктором з дайвінгу. Раніше він проживав у містечку Прушкув на захід від Варшави, але останнім часом українець нібито переховується. Чи повернувся він до України – невідомо.

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За даними слідства, Володимир був одним із пасажирів білого Citroën, який був зафіксований біля Рюгена в ніч на 8 вересня 2022 року. Вважається, що це авто везло екіпаж на яхту "Андромеда", яка транспортувала дайверів до місць підриву. Володимира опізнали за фотографіями та свідченнями свідків. ЗМІ пишуть, що цих доказів було достатньо для видачі ордера на арешт.  

Слідство також підозрює двох інших громадян України – чоловіка та жінку. Вважають, що вони також брали участь у підриві – ймовірно, як водолази, які встановлювали вибухові заряди на трубопроводах.

Ці дані, серед іншого, ґрунтуються на даних іноземної розвідки. 

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Повідомляється, що слідчі протягом останніх місяців змогли зібрати достатньо доказів, щоб домогтися отримання ордера на арешт українця Володимира від слідчого судді Федерального суду ще на початку червня. 

У червні німецькі прокурори звернулися до польської влади з європейським ордером на арешт в надії, що підозрюваного заарештують. Але відповідь польської сторони на німецький запит про правову допомогу не надійшла, а уряд Німеччини до останнього не знав, як поляки вчинять із ордером на арешт.

Відповідно до загальних правил Європейського ордера на арешт, які Німеччина і Польща вважають обов'язковими до виконання, арешт можна було б очікувати протягом 60 днів без додаткового розгляду з боку Польщі. Наразі цей термін сплив.

Німецькі журналісти зв’язались з підозрюваним Володимиром телефоном і він повідомив, що вперше чує про підозру та заперечує участь в підриві газогону.

Передісторія:

  • Раніше європейські слідчі заявляли, що польські посадовці нібито гальмували розслідування актів саботажу на газопроводах "Північного потоку" восени 2022 року.
  • У березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.
  • Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".

НімеччинаПівнічний потік-2
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