Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца за подрыв "Северного потока" – СМИ
Генпрокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого по делу о подрыве в 2022 году "Северного потока" украинца по имени Владимир, который до недавнего времени проживал в Польше.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на немецкие СМИ ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit
Детали: По данным журналистов, подозреваемый является инструктором по дайвингу. Ранее он проживал в городке Прушкув к западу от Варшавы, но в последнее время украинец якобы скрывается. Вернулся ли он в Украину – неизвестно.
По данным следствия, Владимир был одним из пассажиров белого Citroën, который был зафиксирован возле Рюгена в ночь на 8 сентября 2022 года. Считается, что это авто везло экипаж на яхту "Андромеда", которая транспортировала дайверов к местам подрыва. Владимира опознали по фотографиям и показаниям свидетелей. СМИ пишут, что этих доказательств было достаточно для выдачи ордера на арест.
Следствие также подозревает двух других граждан Украины – мужчину и женщину. Считается, что они также участвовали в подрыве – вероятно, как водолазы, которые устанавливали взрывные заряды на трубопроводах.
Эти данные, среди прочего, основываются на данных иностранной разведки.
Сообщается, что следователи в течение последних месяцев смогли собрать достаточно доказательств, чтобы добиться получения ордера на арест украинца Владимира от следственного судьи Федерального суда еще в начале июня.
В июне немецкие прокуроры обратились к польским властям с европейским ордером на арест в надежде, что подозреваемого арестуют. Ответ польской стороны на немецкий запрос о правовой помощи не поступил, а правительство Германии до последнего не знало, как поляки поступят с ордером на арест.
Согласно общим правилам Европейского ордера на арест, которые Германия и Польша считают обязательными к исполнению, ареста можно было бы ожидать в течение 60 дней без дополнительного рассмотрения со стороны Польши. Сейчас этот срок истек.
Немецкие журналисты связались с подозреваемым Владимиром по телефону и он сообщил, что впервые слышит о подозрении и отрицает участие в подрыве газопровода.
Предыстория:
- Ранее европейские следователи заявляли, что польские чиновники якобы тормозили расследование актов саботажа на газопроводах "Северного потока" осенью 2022 года.
- В марте 2023 года в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.
- Украина отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".