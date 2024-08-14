Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца за подрыв "Северного потока" – СМИ

Владимир С., которого в Германии считают причастным к подрыву Nord Stream. Фото немецких СМИ

Генпрокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого по делу о подрыве в 2022 году "Северного потока" украинца по имени Владимир, который до недавнего времени проживал в Польше.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на немецкие СМИ ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit

Детали: По данным журналистов, подозреваемый является инструктором по дайвингу. Ранее он проживал в городке Прушкув к западу от Варшавы, но в последнее время украинец якобы скрывается. Вернулся ли он в Украину – неизвестно.

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По данным следствия, Владимир был одним из пассажиров белого Citroën, который был зафиксирован возле Рюгена в ночь на 8 сентября 2022 года. Считается, что это авто везло экипаж на яхту "Андромеда", которая транспортировала дайверов к местам подрыва. Владимира опознали по фотографиям и показаниям свидетелей. СМИ пишут, что этих доказательств было достаточно для выдачи ордера на арест.

Следствие также подозревает двух других граждан Украины – мужчину и женщину. Считается, что они также участвовали в подрыве – вероятно, как водолазы, которые устанавливали взрывные заряды на трубопроводах.

Эти данные, среди прочего, основываются на данных иностранной разведки.

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Сообщается, что следователи в течение последних месяцев смогли собрать достаточно доказательств, чтобы добиться получения ордера на арест украинца Владимира от следственного судьи Федерального суда еще в начале июня.

В июне немецкие прокуроры обратились к польским властям с европейским ордером на арест в надежде, что подозреваемого арестуют. Ответ польской стороны на немецкий запрос о правовой помощи не поступил, а правительство Германии до последнего не знало, как поляки поступят с ордером на арест.

Согласно общим правилам Европейского ордера на арест, которые Германия и Польша считают обязательными к исполнению, ареста можно было бы ожидать в течение 60 дней без дополнительного рассмотрения со стороны Польши. Сейчас этот срок истек.

Немецкие журналисты связались с подозреваемым Владимиром по телефону и он сообщил, что впервые слышит о подозрении и отрицает участие в подрыве газопровода.

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