Викрили міжнародну групу шахраїв, які продали неіснуючі автівки та дрони для ЗСУ на 46 млн грн

Правоохоронці України та Молдови викрили злочинну групу, учасники якої з 2023 року "продавали" в інтернеті неіснуючі дрони та автомобілі для військовослужбовців ЗСУ. Сума збитків становить понад 46 мільйонів гривень.

Джерело: Національна поліція, Офіс генпрокурора, Newsmaker

Дослівно поліція: "Оперативники кіберполіції Києва та слідчі слідчого управління ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури спільно з Управлінням розслідувань "Центр" Національного інспекторату розслідувань Республіки Молдова викрили організовану групу зловмисників, які з 2023 року ошукували українських військовослужбовців, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ".

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фото: Національна поліція

Деталі: За даними слідства, організував злочинну групу 34-річний росіянин, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на платформах "OLX", "Bon.Ua", "Avto-Ria" та рекламну кампанію для просування своїх "послуг" в інтернеті.

У поліції повідомили, що до злочинної схеми причетні люди від 17 до 46 років. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 8 учасників угруповання переїхали з Одеської області до Республіки Молдова, звідки почали реалізовувати шахрайські схеми.

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Зазначається, що зловмисники розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами. З потенційними покупцями фігуранти спілкувалися в одному з месенджерів та домовлялись про передплату за відправлення автівки з-за кордону або придбання дронів.

"Особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Далі, отримавши від них кошти, аферисти насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку РФ, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань", йдеться в повідомленні поліції.

За ці гроші зловмисники купували елітні автомобілі та золоті прикраси.

фото: Національна поліція

Як розповіли в Прокуратурі в особливих справах, для розслідування злочину правоохоронні органи Києва та Кишинева сформували спільну слідчу групу. У рамках міжнародного співробітництва правоохоронці провели 23 обшуки на території Республіки Молдова та 13 в Одеській і Дніпропетровській областях за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів.

У Молдові правоохоронці вилучили різні товари, імовірно, куплені на гроші, отримані обманним шляхом. Йдеться про 22 автомобілі класу люкс, які зареєстровані на осіб, що належать до соціально незахищених категорій, деякі ввезені контрабандою, зокрема Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), здебільшого BMW X5, X6, Х7, ювелірні вироби вагою 4,5 кг, гроші, отримані внаслідок здійсненого шахрайства, а також більше ніж 80 банківських карток із Молдови, України та Росії.

фото: Національна поліція

Наразі встановлено 67 епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 46 млн грн.

Зазначається, що після затримання підозрюваних суд сектора Чеканив в Республіці Молдова розпорядився помістити їх під арешт на 30 діб. Однак адвокати обвинувачених намагаються оскаржити це рішення в Апеляційній палаті Кишинева.