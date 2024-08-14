Разоблачили международную группу мошенников, которые продали несуществующие машины и дроны для ВСУ на 46 млн грн

Правоохранители Украины и Молдовы разоблачили преступную группу, участники которой с 2023 года "продавали" в интернете несуществующие дроны и автомобили для военнослужащих ВСУ. Сумма ущерба составляет более 46 миллионов гривен.

Источник: Национальная полиция, Офис генпрокурора, Newsmaker

Дословно полиция: "Оперативники киберполиции Киева и следователи следственного управления ГУНП в городе Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры совместно с Управлением расследований "Центр" Национального инспектората расследований Республики Молдова разоблачили организованную группу злоумышленников, которые с 2023 года обманывали украинских военнослужащих, членов их семей и волонтеров под предлогом продажи несуществующих автомобилей и дронов для ВСУ".

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Детали: По данным следствия, организовал преступную группу 34-летний россиянин, который распределил между сообщниками обязанности по поставке на территорию Молдовы сим-карт украинских мобильных операторов, создание фейковых объявлений на платформах "OLX", "Bon.Ua", "Avto-Ria" и рекламную кампанию для продвижения своих "услуг" в интернете.

В полиции сообщили, что к преступной схеме причастны люди от 17 до 46 лет. После начала полномасштабного вторжения России в Украину 8 участников группировки переехали из Одесской области в Республику Молдова, откуда начали реализовывать мошеннические схемы.

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Отмечается, что злоумышленники размещали объявления о продаже автомобилей для ВСУ по привлекательным ценам. С потенциальными покупателями фигуранты общались в одном из мессенджеров и договаривались о предоплате за отправку машины из-за границы или приобретение дронов.

"Особый цинизм заключался в том, что злоумышленники требовали от потерпевших документально подтвердить свою принадлежность к ВСУ или волонтерской деятельности. Далее, получив от них средства, аферисты насмехались над потерпевшими, высказывали лозунги в поддержку РФ, удаляли переписку и блокировали заказчиков, не выполняя обязательств", говорится в сообщении полиции.

За эти деньги злоумышленники покупали элитные автомобили и золотые украшения.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Как рассказали в Прокуратуре по особым делам, для расследования преступления правоохранительные органы Киева и Кишинева сформировали совместную следственную группу. В рамках международного сотрудничества правоохранители провели 23 обыска на территории Республики Молдова и 13 в Одесской и Днепропетровской областях по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов.

В Молдове правоохранители изъяли различные товары, предположительно, купленные на деньги, полученные обманным путем. Речь идет о 22 автомобилях класса люкс, зарегистрированных на лиц, принадлежащих к социально незащищенным категориям, некоторые ввезены контрабандой, в частности Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), в основном BMW X5, X6, Х7, ювелирные изделия весом 4,5 кг, деньги, полученные в результате совершенного мошенничества, а также более 80 банковских карточек из Молдовы, Украины и России.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Сейчас установлено 67 эпизодов преступной деятельности, а предварительная сумма ущерба превышает 46 млн грн.

Отмечается, что после задержания подозреваемых суд сектора Чеканов в Республике Молдова распорядился поместить их под арест на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых пытаются обжаловать это решение в Апелляционной палате Кишинева.