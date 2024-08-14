Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разоблачили международную группу мошенников, которые продали несуществующие машины и дроны для ВСУ на 46 млн грн

Анастасия ПроцСреда, 14 августа 2024, 10:29
Разоблачили международную группу мошенников, которые продали несуществующие машины и дроны для ВСУ на 46 млн грн
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Правоохранители Украины и Молдовы разоблачили преступную группу, участники которой с 2023 года "продавали" в интернете несуществующие дроны и автомобили для военнослужащих ВСУ. Сумма ущерба составляет более 46 миллионов гривен.

Источник: Национальная полиция, Офис генпрокурораNewsmaker

Дословно полиция: "Оперативники киберполиции Киева и следователи следственного управления ГУНП в городе Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры совместно с Управлением расследований "Центр" Национального инспектората расследований Республики Молдова разоблачили организованную группу злоумышленников, которые с 2023 года обманывали украинских военнослужащих, членов их семей и волонтеров под предлогом продажи несуществующих автомобилей и дронов для ВСУ".

Реклама:
 

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: По данным следствия, организовал преступную группу 34-летний россиянин, который распределил между сообщниками обязанности по поставке на территорию Молдовы сим-карт украинских мобильных операторов, создание фейковых объявлений на платформах "OLX", "Bon.Ua", "Avto-Ria" и рекламную кампанию для продвижения своих "услуг" в интернете.

В полиции сообщили, что к преступной схеме причастны люди от 17 до 46 лет. После начала полномасштабного вторжения России в Украину 8 участников группировки переехали из Одесской области в Республику Молдова, откуда начали реализовывать мошеннические схемы.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что злоумышленники размещали объявления о продаже автомобилей для ВСУ по привлекательным ценам. С потенциальными покупателями фигуранты общались в одном из мессенджеров и договаривались о предоплате за отправку машины из-за границы или приобретение дронов. 

"Особый цинизм заключался в том, что злоумышленники требовали от потерпевших документально подтвердить свою принадлежность к ВСУ или волонтерской деятельности. Далее, получив от них средства, аферисты насмехались над потерпевшими, высказывали лозунги в поддержку РФ, удаляли переписку и блокировали заказчиков, не выполняя обязательств", говорится в сообщении полиции.

За эти деньги злоумышленники покупали элитные автомобили и золотые украшения.

 

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Как рассказали в Прокуратуре по особым делам, для расследования преступления правоохранительные органы Киева и Кишинева сформировали совместную следственную группу. В рамках международного сотрудничества правоохранители провели 23 обыска на территории Республики Молдова и 13 в Одесской и Днепропетровской областях по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов.

В Молдове правоохранители изъяли различные товары, предположительно, купленные на деньги, полученные обманным путем. Речь идет о 22 автомобилях класса люкс, зарегистрированных на лиц, принадлежащих к социально незащищенным категориям, некоторые ввезены контрабандой, в частности Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), в основном BMW X5, X6, Х7, ювелирные изделия весом 4,5 кг, деньги, полученные в результате совершенного мошенничества, а также более 80 банковских карточек из Молдовы, Украины и России.

 

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Сейчас установлено 67 эпизодов преступной деятельности, а предварительная сумма ущерба превышает 46 млн грн.

Отмечается, что после задержания подозреваемых суд сектора Чеканов в Республике Молдова распорядился поместить их под арест на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых пытаются обжаловать это решение в Апелляционной палате Кишинева.

 

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

прокуратураполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
прокуратура
Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики
Замглавы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов
На Киевщине мужчина во время ссоры бросил гранату в жену и сына: женщина погибла
Последние новости
11:44
Как проводят время астронавты, застрявшие на космической станции на неопределенное время
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: