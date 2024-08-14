Росіяни найактивніше атакують на Покровському напрямку, за добу було 54 штурми – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнення, найактивніше окупанти наступали на Покровському та Торецькому напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 серпня у Facebook

Дослівно Генштаб: "За уточненою інформацією, вчора (13 серпня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних удари із застосуванням 4 ракет, а також 81 авіаудар, зокрема, скинув 116 КАБів. Крім цього, здійснив 4 594 обстріли, з них 114 – із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: Від авіаударів окупантів потерпали населені пункти Рясне, Липці, Нові Вирки, Ворожба, Білопілля, Біловоди, Радьківка, Юнаківка, Суми, Басівка, Малі Проходи, Нововодяне, Сергіївка, Васюківка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Курдюмівка, Олександропіль, Гродівка, Рівнопіль, Новодонецьке, Новоукраїнка, Водяне, Білогір’я, Новоданилівка та Миколаївка.

Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, 2 удари по пунктах управління, а також уразили 2 артилерійських системи, станцію РЕБ, склад боєприпасів та ще 2 важливих об’єкта окупантів.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 4 ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян біля Синьківки, Берестового, Кругляківки та у напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 11 разів – намагалися просунутись уперед неподалік Невського, Тернів, Макіївки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 5 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 6 разів біля Білої Гори, Іванівського і, найактивніше, в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни за підтримки авіації здійснили 19 атак неподалік Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене поле, Малинівка, Гродівка, Желанне, Скучне, Калинове, Птиче і Карлівка.

"Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, також, район цього населеного пункту піддався бомбардуванню трьома КАБами", – повідомили у Генштабі.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Красногорівки і Костянтинівки.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 6 штурмів українських позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Оріхівському напрямку росіяни намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Роботиного – загалом провели 2 штурми.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували українські позиції 11 разів, але, як повідомляється, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. Ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по району Миколаївки.

"На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби по районах українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Російської Федерації", – повідомили у Генштабі.