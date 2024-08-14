Россияне активнее всего атакуют на Покровском направлении, за сутки было 54 штурма – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения, активнее всего оккупанты наступали на Покровском и Торецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 14 августа в Facebook

Дословно Генштаб: "По уточненной информации, вчера (13 августа – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных удара с применением 4 ракет, а также 81 авиаудар, в частности, сбросил 116 КАБов. Кроме этого, совершил 4 594 обстрела, из них 114 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: От авиаударов оккупантов страдали населенные пункты Рясное, Липцы, Новые Вирки, Ворожба, Белополье, Беловоды, Радьковка, Юнаковка, Сумы, Басовка, Малые Проходы, Нововодяное, Сергеевка, Васюковка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Курдюмовка, Александрополь, Гродовка, Ровнополь, Новодонецкое, Новоукраинка, Водяное, Белогорье, Новоданиловка и Николаевка.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, 2 удара по пунктам управления, а также поразили 2 артиллерийских системы, станцию РЭБ, склад боеприпасов и еще 2 важных объекта оккупантов.

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.

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На Купянском направлении за сутки произошло 4 вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия россиян у Синьковки, Берестового, Кругляковки и в направлении Новоосиново.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 11 раз – пытались продвинуться вперед неподалеку Невского, Тернов, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали 5 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 6 раз возле Белой Горы, Ивановского и, активнее всего, в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне при поддержке авиации совершили 19 атак неподалеку Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое поле, Малиновка, Гродовка, Желанное, Скучное, Калиновое, Птичье и Карловка.

"Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, также, район этого населенного пункта подвергся бомбардировке тремя КАБами", – сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 5 атак возле Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении оккупанты совершили 6 штурмов украинских позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении россияне пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Роботино – всего провели 2 штурма.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали украинские позиции 11 раз, но, как сообщается, получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по району Николаевки.

"На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории Российской Федерации", – сообщили в Генштабе.