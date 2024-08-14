Україна має повне право на дії в Курській області – президент Фінляндії
Київ має право захищати себе від російської агресії у тому числі робити це і на території Курської області РФ, переконаний президент Фінляндії Александр Стубб.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фінського телерадіомовника Yle
Пряма мова Стубба під час візиту на Аландські острови: "Те, що Україна зрештою обороняється на Курському напрямку, проникнувши певними силами приблизно на 30-40 кілометрів вглиб країни, вони мають на це повне право. Ми не бачимо підстав для обмеження діяльності українців".
Деталі: Він додав, що Україна може використовувати зброю, надану Фінляндією, на російській території.
"У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю Україна може використовувати і яким чином. Відправною точкою є те, що Україна має повне право захищати себе в рамках міжнародного права", – наголосив Стубб.
Передісторія:
- Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях щодо наступу України на Курщині назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Володимира Путіна.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.
- Американські посадовці підтвердили, що Росія виводить частину своїх збройних сил з України, щоб відповісти на наступ українських військ на Курщині.