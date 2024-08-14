Україна має повне право на дії в Курській області – президент Фінляндії

Київ має право захищати себе від російської агресії у тому числі робити це і на території Курської області РФ, переконаний президент Фінляндії Александр Стубб.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фінського телерадіомовника Yle

Пряма мова Стубба під час візиту на Аландські острови: "Те, що Україна зрештою обороняється на Курському напрямку, проникнувши певними силами приблизно на 30-40 кілометрів вглиб країни, вони мають на це повне право. Ми не бачимо підстав для обмеження діяльності українців".

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Деталі: Він додав, що Україна може використовувати зброю, надану Фінляндією, на російській території.

"У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю Україна може використовувати і яким чином. Відправною точкою є те, що Україна має повне право захищати себе в рамках міжнародного права", – наголосив Стубб.

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