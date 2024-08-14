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Украина имеет полное право на действия в Курской области – президент Финляндии

Ирина Балачук, Кристина БондареваСреда, 14 августа 2024, 11:46
Украина имеет полное право на действия в Курской области – президент Финляндии
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото из Facebook

Киев имеет право защищать себя от российской агрессии в том числе делать это и на территории Курской области РФ, убежден президент Финляндии Александр Стубб.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle

Прямая речь Стубба во время визита на Аландские острова: "То, что Украина в конце концов обороняется на Курском направлении, проникнув определенными силами примерно на 30-40 километров вглубь страны, они имеют на это полное право. Мы не видим оснований для ограничения деятельности украинцев".

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Детали: Он добавил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, на российской территории.

"У нас нет никаких ограничений относительно того, какое оружие Украина может использовать и каким образом. Отправной точкой является то, что Украина имеет полное право защищать себя в рамках международного права", – подчеркнул Стубб.

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Курская область ФинляндияУкраина
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