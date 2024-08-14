Украина имеет полное право на действия в Курской области – президент Финляндии
Киев имеет право защищать себя от российской агрессии в том числе делать это и на территории Курской области РФ, убежден президент Финляндии Александр Стубб.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle
Прямая речь Стубба во время визита на Аландские острова: "То, что Украина в конце концов обороняется на Курском направлении, проникнув определенными силами примерно на 30-40 километров вглубь страны, они имеют на это полное право. Мы не видим оснований для ограничения деятельности украинцев".
Детали: Он добавил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, на российской территории.
"У нас нет никаких ограничений относительно того, какое оружие Украина может использовать и каким образом. Отправной точкой является то, что Украина имеет полное право защищать себя в рамках международного права", – подчеркнул Стубб.
Предыстория:
- Президент США Джо Байден в своих первых комментариях наступления Украины на Курщине назвал операцию "реальной дилеммой" для лидера Кремля Владимира Путина.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области заявил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа.
- Американские чиновники подтвердили, что Россия выводит часть своих вооруженных сил из Украины, чтобы ответить на наступление украинских войск в Курской области.