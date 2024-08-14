Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рятувальники 2 доби гасять пожежу у лісі під Балаклією

Ірина БалачукСереда, 14 серпня 2024, 12:14
Рятувальники 2 доби гасять пожежу у лісі під Балаклією
Фото ДСНС

Пожежники ДСНС продовжують боротися з лісовою пожежею у Балаклійському лісництві, яка виникла 12 серпня.

Джерело: ГУ ДСНС у Харківській області у Facebook

Дослівно служба: "Станом на 09:00 14 серпня тривають роботи з ліквідації лісової пожежі у Балаклійському лісництві поблизу м. Балаклія, яка триває 2 доби. Вогнем охоплено вже 40 га сухої хвойної підстилки". 

Реклама:
 
фото ДСНС

Деталі: Повідомляється, що на місці працюють 48 рятувальників, 12 автоцистерн, у тому числі водовоз ємністю 12 м куб., а також піротехнічний, медичний розрахунки ДСНС та 4 одиниці техніки лісівників.

 
Фото ДСНС 

Харківська областьпожежаДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності

ISW: Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини

Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза – Буданов розповів про цілі дронів у Росії

"Динамо" програло "Зальцбургу" в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Усі новини...
Харківська область
Знешкодили 40 окупантів і 5 ворожих танків: на Харківщині бійці "Хартії" відбили штурм окупантів
У 201 населеному пункті Харківщини ввели 16-годинну комендантську – ОВА
По Богодухову РФ вдарила корейською ракетою: постраждали 4 дітей
Останні новини
14:13
Індія обігнала Китай як найбільшого імпортера нафти з РФ
14:08
Третя штурмова опублікувала відео нового наступу бійців "десь на Харківщині"
13:54
У поліції розповіли подробиці ДТП президента "Інгульця" Поворознюка біля Івано-Франківська
13:52
У 2024 році на аспірантуру виділили безпрецедентну кількість бюджетних місць: як їх розподілили
13:47
Відновлювальні роботи на синій гілці метро завершуються - Кличко
13:19
Спека, місцями – гроза: синоптики дали прогноз на найближчі дні
13:19
відеоДесантники 46 ОАеМБр відбили 3 штурми і знищили багато техніки ворога
13:17
Рада впровадила європейські митні норми і наблизила до нового Митного кодексу
13:06
Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС
13:04
У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: