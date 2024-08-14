Рятувальники 2 доби гасять пожежу у лісі під Балаклією

Пожежники ДСНС продовжують боротися з лісовою пожежею у Балаклійському лісництві, яка виникла 12 серпня.

Джерело: ГУ ДСНС у Харківській області у Facebook

Дослівно служба: "Станом на 09:00 14 серпня тривають роботи з ліквідації лісової пожежі у Балаклійському лісництві поблизу м. Балаклія, яка триває 2 доби. Вогнем охоплено вже 40 га сухої хвойної підстилки".

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фото ДСНС

Деталі: Повідомляється, що на місці працюють 48 рятувальників, 12 автоцистерн, у тому числі водовоз ємністю 12 м куб., а також піротехнічний, медичний розрахунки ДСНС та 4 одиниці техніки лісівників.