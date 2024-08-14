Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спасатели 2 суток тушат пожар в лесу под Балаклеей

Ирина БалачукСреда, 14 августа 2024, 12:14
Спасатели 2 суток тушат пожар в лесу под Балаклеей
Фото ГСЧС

Пожарные ГСЧС продолжают бороться с лесным пожаром в Балаклейском лесничестве, который возник 12 августа.

Источник: ГУ ГСЧС в Харьковской области в Facebook

Дословно служба: "По состоянию на 09:00 14 августа продолжаются работы по ликвидации лесного пожара в Балаклейском лесничестве вблизи г. Балаклея, который длится 2 суток. Огнем охвачено уже 40 га сухой хвойной подстилки". 

Реклама:
 
фото ГСЧС

Детали: Сообщается, что на месте работают 48 спасателей, 12 автоцистерн, в том числе водовоз емкостью 12 м куб., а также пиротехнический, медицинский расчеты ГСЧС и 4 единицы техники лесничих. 

 
Фото ГСЧС

Харьковская областьпожарГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
Харьковская область
Обезвредили 40 оккупантов и 5 вражеских танков: на Харьковщине бойцы "Хартии" отбили штурм оккупантов
В 201 населенном пункте Харьковщины ввели 16-часовой комендантский – ОВА
По Богодухову РФ ударила корейской ракетой: пострадали 4 детей
Последние новости
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
12:46
Футбол"Кривбасс" – "Бетис": анонс матча плей-офф Лиги конференций УЕФА
12:45
В Украине продолжает расти потребление электроэнергии
12:40
видео"Кормят гадостью, в палате грибок": боец объявил голодовку из-за условий в больнице Одессы
12:32
На фоне наступления ВСУ на Курщине Литва видит сокращение войск РФ в Калининградской области
12:22
Toyota, Nissan и Honda вступают в борьбу за покупателей электрокаров. Что они будут делать?
12:21
видеоСырский доложил Зеленскому, что ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Курщине
12:01
Фонд госимущества попытается продать порт, которым заинтересовались поляки
12:00
ЮНЕСКО и правительство Японии помогут восстановить один из храмов Киево-Печерской лавры
Все новости...
Реклама:
Реклама: