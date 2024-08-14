Спасатели 2 суток тушат пожар в лесу под Балаклеей

Пожарные ГСЧС продолжают бороться с лесным пожаром в Балаклейском лесничестве, который возник 12 августа.

Источник: ГУ ГСЧС в Харьковской области в Facebook

Дословно служба: "По состоянию на 09:00 14 августа продолжаются работы по ликвидации лесного пожара в Балаклейском лесничестве вблизи г. Балаклея, который длится 2 суток. Огнем охвачено уже 40 га сухой хвойной подстилки".

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фото ГСЧС

Детали: Сообщается, что на месте работают 48 спасателей, 12 автоцистерн, в том числе водовоз емкостью 12 м куб., а также пиротехнический, медицинский расчеты ГСЧС и 4 единицы техники лесничих.