Росіяни вдарили по пункту гумдопомоги в Куп'янську, постраждав чоловік – поліція
Середа, 14 серпня 2024, 13:24
14 серпня російські військові атакували дроном пункт отримання гуманітарної допомоги в Куп'янську Харківської області, внаслідок чого поранений 64-річний чоловік.
Джерело: поліція Харківської області
Деталі: "Військові РФ завдали удар безпілотником по центральній частині міста Куп’янськ. Зафіксовано влучання в пункт отримання гуманітарної допомоги. Вибухові поранення отримав 64-річний чоловік. Госпіталізований до лікарні".
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Деталі: Зазначається, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.