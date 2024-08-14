Росіяни вдарили по пункту гумдопомоги в Куп'янську, постраждав чоловік – поліція

14 серпня російські військові атакували дроном пункт отримання гуманітарної допомоги в Куп'янську Харківської області, внаслідок чого поранений 64-річний чоловік.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: "Військові РФ завдали удар безпілотником по центральній частині міста Куп’янськ. Зафіксовано влучання в пункт отримання гуманітарної допомоги. Вибухові поранення отримав 64-річний чоловік. Госпіталізований до лікарні".

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ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

Деталі: Зазначається, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.