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Росіяни вдарили по пункту гумдопомоги в Куп'янську, постраждав чоловік – поліція

Анастасія ПроцСереда, 14 серпня 2024, 13:24
Росіяни вдарили по пункту гумдопомоги в Куп'янську, постраждав чоловік – поліція
ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

14 серпня російські військові атакували дроном пункт отримання гуманітарної допомоги в Куп'янську Харківської області, внаслідок чого поранений 64-річний чоловік.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: "Військові РФ завдали удар безпілотником по центральній частині міста Куп’янськ. Зафіксовано влучання в пункт отримання гуманітарної допомоги. Вибухові поранення отримав 64-річний чоловік. Госпіталізований до лікарні".

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ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

Деталі: Зазначається, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.

 

ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

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