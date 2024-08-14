Россияне ударили по пункту гумпомощи в Купянске, пострадал мужчина – полиция
Среда, 14 августа 2024, 13:24
14 августа российские военные атаковали дроном пункт получения гуманитарной помощи в Купянске Харьковской области, в результате чего ранен 64-летний мужчина.
Источник: полиция Харьковской области
Детали: "Военные РФ нанесли удар беспилотником по центральной части города Купянск. Зафиксировано попадание в пункт получения гуманитарной помощи. Взрывные ранения получил 64-летний мужчина. Госпитализирован в больницу".
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Детали: Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.