Польська прокуратура заявила, що підозрюваний у підриві "Північного потоку" виїхав до України

Володимир С., якого в Німеччині вважають причетним до підриву Nord Stream. Фото німецьких ЗМІ

Український дайвер, якого у Німеччині підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік", виїхав з Польщі в Україну на початку липня.

Джерело: речниця генерального прокурора Польщі Анна Адам'як в коментарі Onet, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Польська прокуратура підтверджує, що від німецької сторони було отримано європейський ордер на арешт (EAW) у цій справі. Однак польські служби не знайшли підозрюваного Володимира за місцем його ймовірного проживання.

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"Чоловік перетнув польсько-український кордон на початку липня", – повідомила Анна Адам'як.

Вона додала, що Німеччина видала лише ордер на арешт дайвера, але його не було в базі розшукуваних осіб, якою користується Прикордонна служба, а це означає, що німецька сторона не вносила туди його дані. В результаті він не був затриманий польськими прикордонниками.

Раніше німецький Spiegel повідомив, що українець, якого Німеччина збиралась арештувати у Польщі за участь у підриві газопроводу "Північний потік", покинув польську територію, оскільки, ймовірно, був попереджений про арешт.

ВІДЕО ДНЯ

У середу декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві – українського інструктора з дайвінгу Володимира.

Федеральна прокуратура Німеччини не коментує повідомлення ЗМІ стосовно видачі цим органом ордера на арешт громадянина України у зв’язку з підривом "Північного потоку".