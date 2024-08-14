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Польская прокуратура заявила, что подозреваемый в подрыве "Северного потока" выехал в Украину

Иванна Костина, Александр ШумилинСреда, 14 августа 2024, 13:47
Польская прокуратура заявила, что подозреваемый в подрыве Северного потока выехал в Украину
Владимир С., которого в Германии считают причастным к подрыву Nord Stream. Фото немецких СМИ

Украинский дайвер, которого в Германии подозревают в причастности к подрыву газопровода "Северный поток", выехал из Польши в Украину в начале июля.

Источник: пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк в комментарии Onet, сообщает "Европейская правда"

Детали: Польская прокуратура подтверждает, что от немецкой стороны был получен европейский ордер на арест (EAW) по этому делу. Однако польские службы не нашли подозреваемого Владимира по месту его предполагаемого проживания.

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"Мужчина пересек польско-украинскую границу в начале июля", – сообщила Анна Адамяк.

Она добавила, что Германия выдала лишь ордер на арест дайвера, но его не было в базе разыскиваемых лиц, которой пользуется Пограничная служба, а это означает, что немецкая сторона не вносила туда его данные. В результате он не был задержан польскими пограничниками.

Ранее немецкий Spiegel сообщил, что украинец, которого Германия собиралась арестовать в Польше за участие в подрыве газопровода "Северный поток", покинул польскую территорию, поскольку, вероятно, был предупрежден об аресте.

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В среду несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве – украинского инструктора по дайвингу Владимира.

Федеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения СМИ о выдаче этим органом ордера на арест гражданина Украины в связи с подрывом "Северного потока".

ПольшаСеверный поток-2
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