Росіяни дроном атакували машину медиків на Харківщині: дві людини загинули
Середа, 14 серпня 2024, 17:16
У селі Білий Колодязь, що неподалік від Вовчанська Харківської області, російський дрон атакував машину медичного батальйону "Госпітальєри", в результаті чого загинули чоловік та жінка.
Джерело: начальник слідчого управління Головного управління національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов
Дослівно: "Знову FPV - росіяни вбили медиків-волонтерів.
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В селищі Білий Колодязь росіяни атакували машину медичного батальйону "Госпітальєри". Загинули двоє медиків - чоловік та жінка, які були в автомобілі. Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені".