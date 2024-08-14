Росіяни дроном атакували машину медиків на Харківщині: дві людини загинули

У селі Білий Колодязь, що неподалік від Вовчанська Харківської області, російський дрон атакував машину медичного батальйону "Госпітальєри", в результаті чого загинули чоловік та жінка.

Джерело: начальник слідчого управління Головного управління національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов

Дослівно: "Знову FPV - росіяни вбили медиків-волонтерів.

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В селищі Білий Колодязь росіяни атакували машину медичного батальйону "Госпітальєри". Загинули двоє медиків - чоловік та жінка, які були в автомобілі. Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені".