Россияне дроном атаковали машину медиков на Харьковщине: два человека погибли

В селе Белый Колодец, что неподалеку от Волчанска Харьковской области, российский дрон атаковал машину медицинского батальона "Госпитальеры", в результате чего погибли мужчина и женщина.

Источник: начальник следственного управления Главного управления национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов

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Дословно: "Опять FPV - россияне убили медиков-волонтеров.

В поселке Белый Колодец россияне атаковали машину медицинского батальона "Госпитальеры". Погибли двое медиков - мужчина и женщина, которые были в автомобиле. Взрывом с российского беспилотника задело также машину гражданских, которая ехала в том же направлении.

Там было три человека, все они ранены".