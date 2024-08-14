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Міноборони запровадило нові правила для рапортів військових

Тетяна ОлійникСереда, 14 серпня 2024, 18:31
Міноборони запровадило нові правила для рапортів військових
Фото - міноборони

Міністерство оборони 14 серпня оголосило про запровадження нових правил для подання та розгляду рапортів військових.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів.

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Деталі: Серед основних нововведень:

  • Чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна.
  • Встановлено послідовність погодження рапорту командирами.
  • Обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.
  • Гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.
  • Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.
 
Фото - пресслужба Міноборони
 
Фото - пресслужба Міноборони
 
Фото - пресслужба Міноборони
 
Фото - пресслужба Міноборони
 
Фото - пресслужба Міноборони

Деталі: Також у міністерстві уточнюють, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.

МіноборониЗбройні сили
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