Міноборони запровадило нові правила для рапортів військових

Міністерство оборони 14 серпня оголосило про запровадження нових правил для подання та розгляду рапортів військових.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів.

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Деталі: Серед основних нововведень:

Чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна.

Встановлено послідовність погодження рапорту командирами.

Обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.

Гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.

Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

Фото - пресслужба Міноборони

Фото - пресслужба Міноборони

Фото - пресслужба Міноборони

Фото - пресслужба Міноборони

Фото - пресслужба Міноборони

Деталі: Також у міністерстві уточнюють, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.