Минобороны ввело новые правила для рапортов военных

Министерство обороны 14 августа объявило о введении новых правил для подачи и рассмотрения рапортов военных.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Новые изменения направлены на защиту прав военнослужащих, четкое установление сроков рассмотрения обращений и повышение ответственности командиров.

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Детали: Среди основных нововведений:

Четко определены формы рапорта: устная, письменная, электронная.

Установлена последовательность согласования рапорта командирами.

Обязательное обоснование в случае несогласования рапорта.

Гарантировано рассмотрение рапортов по военной дисциплине, боевым задачам, здоровью личного состава и отпускам не позднее 48 часов после подачи.

Рапорты по другим вопросам должны быть рассмотрены до 14 дней.

Фото - пресс-служба Минобороны

Фото - пресс-служба Минобороны

Фото - пресс-служба Минобороны

Фото - пресс-служба Минобороны

Фото - пресс-служба Минобороны

Детали: Также в министерстве уточняют, что ни один отказ не останавливает дальнейшее движение рапорта, а за подачу рапорта нельзя привлечь к ответственности.