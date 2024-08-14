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Минобороны ввело новые правила для рапортов военных

Татьяна ОлейникСреда, 14 августа 2024, 18:31
Минобороны ввело новые правила для рапортов военных
Фото - минобороны

Министерство обороны 14 августа объявило о введении новых правил для подачи и рассмотрения рапортов военных.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Новые изменения направлены на защиту прав военнослужащих, четкое установление сроков рассмотрения обращений и повышение ответственности командиров.

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Детали: Среди основных нововведений:

  • Четко определены формы рапорта: устная, письменная, электронная.
  • Установлена последовательность согласования рапорта командирами.
  • Обязательное обоснование в случае несогласования рапорта.
  • Гарантировано рассмотрение рапортов по военной дисциплине, боевым задачам, здоровью личного состава и отпускам не позднее 48 часов после подачи.
  • Рапорты по другим вопросам должны быть рассмотрены до 14 дней.
 
Фото - пресс-служба Минобороны
 
Фото - пресс-служба Минобороны
 
Фото - пресс-служба Минобороны
 
Фото - пресс-служба Минобороны
 
Фото - пресс-служба Минобороны

Детали: Также в министерстве уточняют, что ни один отказ не останавливает дальнейшее движение рапорта, а за подачу рапорта нельзя привлечь к ответственности.

МинобороныВооруженные силы
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