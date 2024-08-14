Минобороны ввело новые правила для рапортов военных
Среда, 14 августа 2024, 18:31
Министерство обороны 14 августа объявило о введении новых правил для подачи и рассмотрения рапортов военных.
Источник: пресс-служба Минобороны
Детали: Новые изменения направлены на защиту прав военнослужащих, четкое установление сроков рассмотрения обращений и повышение ответственности командиров.
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Детали: Среди основных нововведений:
- Четко определены формы рапорта: устная, письменная, электронная.
- Установлена последовательность согласования рапорта командирами.
- Обязательное обоснование в случае несогласования рапорта.
- Гарантировано рассмотрение рапортов по военной дисциплине, боевым задачам, здоровью личного состава и отпускам не позднее 48 часов после подачи.
- Рапорты по другим вопросам должны быть рассмотрены до 14 дней.
Детали: Также в министерстве уточняют, что ни один отказ не останавливает дальнейшее движение рапорта, а за подачу рапорта нельзя привлечь к ответственности.