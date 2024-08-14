Четверо рятувальників постраждали через російський удар БпЛА на Херсонщині
Середа, 14 серпня 2024, 19:40
Команда пожежної охорони на Херсонщині постраждала від повторної російської атаки БпЛА в селі Станіслав.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Херсонщина: під час ліквідації наслідків ворожого удару в с. Станіслав команда місцевої пожежної охорони потрапила під повторну атаку.
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Рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони гасили пожежу в господарчих спорудах, яка виникла внаслідок обстрілу. Під час роботи на вогнеборців повторно скинули вибухівку з ворожого БПЛА".
Деталі: Четверо рятувальників отримали акубаротравми. Їх оглянули медики, від госпіталізації постраждалі відмовились. Також пошкоджений пожежний автомобіль.