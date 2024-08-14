Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Четверо рятувальників постраждали через російський удар БпЛА на Херсонщині

Тетяна ОлійникСереда, 14 серпня 2024, 19:40

Команда пожежної охорони на Херсонщині постраждала від повторної російської атаки БпЛА в селі Станіслав.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Херсонщина: під час ліквідації наслідків ворожого удару в с. Станіслав команда місцевої пожежної охорони потрапила під повторну атаку.

Реклама:

Рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони гасили пожежу в господарчих спорудах, яка виникла внаслідок обстрілу. Під час роботи на вогнеборців повторно скинули вибухівку з ворожого БПЛА".

 
фото - дснс херсонської області
 
фото - дснс херсонської області

Деталі: Четверо рятувальників отримали акубаротравми. Їх оглянули медики, від госпіталізації постраждалі відмовились. Також пошкоджений пожежний автомобіль.

Херсонська областьвійнаДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Палаючий пором із паливом у порту "Кавказ" затонув – росЗМІ

П'ятниця мине без відключень світла – "Укренерго"

фото, відеоВ російському порту "Кавказ" горить пором із паливом: ЗМІ РФ кажуть про удар України

У Німеччині розслідують можливу причетність Росії до прольоту дронів над місцевою АЕС - Bild

Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни зранку ударили по Херсону і околицях: 6 постраждалих
В окупованому Скадовську пролунали вибухи – ЗМІ
Росіяни вдарили по Антонівці на Херсонщині, поранена жінка
Останні новини
20:16
"Укрзалізниця" пояснила нестачу квитків дефіцитом вагонів: коли він стане критичним
20:03
Скільки дітей з окупованих територій цьогоріч вступили в українські виші? Дані від МОН
19:55
Третя штурмова просунулася вглиб фронту на майже 2 км² на Харківщині
19:52
НАБУ завершило розслідування щодо хабаря у справі із заволодіння енергією "Укренерго"
19:23
У Бельгії провалились коаліційні переговори, які вів лідер фламандських націоналістів
19:20
США продадуть Румунії ракети AMRAAM на $180 мільйонів
19:20
Восьмеро цивільних постраждали через російські обстріли Донеччини
19:19
Не лише метанням списа: вчені виявили спосіб, яким доісторичні люди убивали мамонтів
19:14
Мін'юст хоче націоналізувати готельний комплекс у Буковелі ексохоронця Януковича
19:05
Зеленський доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: