Четверо рятувальників постраждали через російський удар БпЛА на Херсонщині

Команда пожежної охорони на Херсонщині постраждала від повторної російської атаки БпЛА в селі Станіслав.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Херсонщина: під час ліквідації наслідків ворожого удару в с. Станіслав команда місцевої пожежної охорони потрапила під повторну атаку.

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Рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони гасили пожежу в господарчих спорудах, яка виникла внаслідок обстрілу. Під час роботи на вогнеборців повторно скинули вибухівку з ворожого БПЛА".

фото - дснс херсонської області

фото - дснс херсонської області

Деталі: Четверо рятувальників отримали акубаротравми. Їх оглянули медики, від госпіталізації постраждалі відмовились. Також пошкоджений пожежний автомобіль.