Четверо спасателей пострадали из-за российского удара БпЛА на Херсонщине
Среда, 14 августа 2024, 19:40
Команда пожарной охраны на Херсонщине пострадала от повторной российской атаки БпЛА в селе Станислав.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Херсонщина: во время ликвидации последствий вражеского удара в с. Станислав команда местной пожарной охраны попала под повторную атаку.
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Спасатели и работники местной пожарной охраны тушили пожар в хозяйственных постройках, который возник в результате обстрела. Во время работы на пожарных повторно сбросили взрывчатку с вражеского БПЛА".
Детали: Четверо спасателей получили акубаротравмы. Их осмотрели медики, от госпитализации пострадавшие отказались. Также поврежден пожарный автомобиль.