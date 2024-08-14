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Четверо спасателей пострадали из-за российского удара БпЛА на Херсонщине

Татьяна ОлейникСреда, 14 августа 2024, 19:40

Команда пожарной охраны на Херсонщине пострадала от повторной российской атаки БпЛА в селе Станислав.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Херсонщина: во время ликвидации последствий вражеского удара в с. Станислав команда местной пожарной охраны попала под повторную атаку.

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Спасатели и работники местной пожарной охраны тушили пожар в хозяйственных постройках, который возник в результате обстрела. Во время работы на пожарных повторно сбросили взрывчатку с вражеского БПЛА".

 
фото - гсчс херсонской области
 
фото - гсчс херсонской области

Детали: Четверо спасателей получили акубаротравмы. Их осмотрели медики, от госпитализации пострадавшие отказались. Также поврежден пожарный автомобиль.

Херсонская областьвойнаГСЧС
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