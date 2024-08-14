У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Середа, 14 серпня 2024, 19:46
Увечері 14 серпня в частині областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму".
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Деталі: Також військові попередили про швидкісну ціль на Одещину.
Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що в Одесі було чутно вибух.
О 16:52 повідомили про відбій в областях, крім південних.
ВІДЕО ДНЯ
О 19:57 оголосили відбій повітряної тривоги по всіх областях.