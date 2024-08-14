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В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Татьяна ОлейникСреда, 14 августа 2024, 19:46
В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Скриншот - alerts.in.ua

Вечером 14 августа в части областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма".

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Детали: Также военные предупредили о скоростной цели в Одесскую область.

Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Одессе был слышен взрыв.

В 16:52 сообщили об отбое в областях, кроме южных.

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В 19:57 объявили отбой воздушной тревоги по всем областям.

воздушная тревогавойна
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