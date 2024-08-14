В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Среда, 14 августа 2024, 19:46
Вечером 14 августа в части областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма".
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Детали: Также военные предупредили о скоростной цели в Одесскую область.
Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Одессе был слышен взрыв.
В 16:52 сообщили об отбое в областях, кроме южных.
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В 19:57 объявили отбой воздушной тревоги по всем областям.