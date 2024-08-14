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Вбивство журналіста Садикова в Києві: підозрювані працювали силовиками у Казахстані

Рустем Халілов, Валентина РоманенкоСереда, 14 серпня 2024, 20:26
Вбивство журналіста Садикова в Києві: підозрювані працювали силовиками у Казахстані
Мейрам Каратаєв і Алтай Жаканбаєв. колаж "Радіо Свобода"

Підозрювані у вбивстві казахстанського журналіста Айдоса Садикова в Києві могли працювати Комітеті національної безпеки та Службі зовнішньої розвідки Казахстану.

Джерело: публікація УП "Туристи-кілери. Як вбивство в Києві журналіста Айдоса Садикова може виявитися справою східних спецслужб"

Деталі: Як повідомили УП в Головному управлінні Нацполіції в Києві, підозрювані в'їхали та виїхали з України за своїми справжніми закордонними паспортами. Мейрам Каратаєв та Алтай Жаканбаєв встигли залишити Україну в день замаху.

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Казахські журналісти з'ясували, що обидва підозрюваних належать чи належали до силових структур країни.

В МВС Казахстану офіційно заявили, що Каратаєв звільнився з органів внутрішніх справ ще в 2019 році та зараз не є співробітником поліції.

Водночас казахстанська редакція "Радіо Свобода" перевірила мобільний Каратаєва в додатку Getcontact, що фіксує, як абоненти записують одне одного в телефонах. Виявилось, що в користувачів програми Каратаєв позначений як "спецназ", "снайпер", "собр". В декількох телефонах він був записаний як "Мейрам Арістан", і приблизно 20 осіб позначили його як "Мейрам А".

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"Аристан" – це стара назва спецпідрозділу, що входить до складу Комітету національної безпеки Казахстану (КНБ). Зараз його назву скоротили до однієї літери – "А".

Журналісти перевірили в додатку й Алтая Жаканбаєва. Деякі користувачі записували його як "Алтай Сирбар КНБ", "Алтай КНБ", "Алтай Сир".

"Сирбаром" називають Службу зовнішньої розвідки Казахстану, що входить до структури КНБ.

Тож за непрямими ознаками картина виглядає так: двоє співробітників КНБ, один із яких снайпер, приїжджають до Києва, вбивають Айдоса Садикова та повертаються додому.

Чи проходили Каратаєв та Жаканбаєв додаткову перевірку – в Держприкордонслужбі "Українській правді" не відповіли, посилаючись на те, що подібна інформація про фізичних осіб є конфіденційною.

Друг убитого Садикова в спілкуванні з журналістом УП риторично цікавиться: "Виходить, що будь-яка терористична організація чи будь-яка іноземна державна структура може завезти в Україну людей і вбивати кого завгодно?".

вбивствоКазахстанКиїв
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