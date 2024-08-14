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Убийство журналиста Садыкова в Киеве: подозреваемые работали силовиками в Казахстане

Рустем Халилов, Валентина РоманенкоСреда, 14 августа 2024, 20:26
Убийство журналиста Садыкова в Киеве: подозреваемые работали силовиками в Казахстане
Мейрам Каратаев и Алтай Жаканбаев. коллаж "Радио Свобода"

Подозреваемые в убийстве казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве могли работать Комитете национальной безопасности и Службе внешней разведки Казахстана.

Источник: публикация УП "Туристы-киллеры. Как убийство в Киеве журналиста Айдоса Садыкова может оказаться делом восточных спецслужб"

Детали: Как сообщили УП в Главном управлении Нацполиции в Киеве, подозреваемые въехали и выехали из Украины по своим настоящим загранпаспортам. Мейрам Каратаев и Алтай Жаканбаев успели покинуть Украину в день покушения.

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Казахские журналисты выяснили, что оба подозреваемых принадлежат или принадлежали к силовым структурам страны.

В МВД Казахстана официально заявили, что Каратаев уволился из органов внутренних дел еще в 2019 году и сейчас не является сотрудником полиции.

В то же время казахстанская редакция "Радио Свобода" проверила мобильный Каратаева в приложении Getcontact, которое фиксирует, как абоненты записывают друг друга в телефонах. Оказалось, что у пользователей приложения Каратаев обозначен как "спецназ", "снайпер", "собр". В нескольких телефонах он был записан как "Мейрам Аристан", и примерно 20 человек обозначили его как "Мейрам А".

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"Аристан" - это старое название спецподразделения, входящего в состав Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ). Сейчас его название сократили до одной буквы - "А".

Журналисты проверили в приложении и Алтая Жаканбаева. Некоторые пользователи записывали его как "Алтай Сырбар КНБ", "Алтай КНБ", "Алтай Сыр".

"Сырбаром" называют Службу внешней разведки Казахстана, входящую в структуру КНБ.

Поэтому по косвенным признакам картина выглядит так: двое сотрудников КНБ, один из которых снайпер, приезжают в Киев, убивают Айдоса Садыкова и возвращаются домой.

Проходили ли Каратаев и Жаканбаев дополнительную проверку - в Госпогранслужбе "Украинской правде" не ответили, ссылаясь на то, что подобная информация о физических лицах является конфиденциальной.

Друг убитого Садыкова в общении с журналистом УП риторически интересуется: "Получается, что любая террористическая организация или любая иностранная государственная структура может завезти в Украину людей и убивать кого угодно?".

убийствоКазахстанКиев
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