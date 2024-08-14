Кличко: У столичному кафе спрацювала навчальна граната, без постраждалих

У Києві на вулиці Рейтарській у одному з кафе спрацювала навчальна граната, обійшлося без постраждалих.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, джерело УП в правоохоронних органах

Пряма мова: "На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце. Деталі – згодом".

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Оновлено: За уточненою інформацією, в кафе спрацювала навчальна граната, відбулось задимлення в приміщенні. Потерпілих та руйнувань немає.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, злого умислу в події, що мала місце, немає. За словами співрозмовника УП, на стіні закладу висіла страйкбольна граната, яку зачепив хтось із відвідувачів. При цьому пролунав звук, схожий на вибух. За даними УП, постраждалих немає.