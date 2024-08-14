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Кличко: У столичному кафе спрацювала навчальна граната, без постраждалих

Тетяна Олійник, Валентина РоманенкоСереда, 14 серпня 2024, 20:58
Кличко: У столичному кафе спрацювала навчальна граната, без постраждалих
Фото: Кафе «Зигзаг», де, за даними соцмереж, спрацювала граната

У Києві на вулиці Рейтарській у одному з кафе спрацювала навчальна граната, обійшлося без постраждалих.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, джерело УП в правоохоронних органах

Пряма мова: "На вулиці Рейтарській, в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце. Деталі – згодом".

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Оновлено: За уточненою інформацією, в кафе спрацювала навчальна граната, відбулось задимлення в приміщенні. Потерпілих та руйнувань немає.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, злого умислу в події, що мала місце, немає. За словами співрозмовника УП, на стіні закладу висіла страйкбольна граната, яку зачепив хтось із відвідувачів. При цьому пролунав звук, схожий на вибух. За даними УП, постраждалих немає.

Київвибух
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