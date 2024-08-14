Кличко: В столичном кафе сработала учебная граната, без пострадавших

В Киеве на улице Рейтарской в одном из кафе сработала учебная граната, обошлось без пострадавших.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место. Детали – позже".

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Обновлено: По уточненной информации, в кафе сработала учебная граната, произошло задымление в помещении. Пострадавших и разрушений нет.

По данным источника УП в правоохранительных органах, злого умысла в имевшем место событии нет. По словам собеседника УП, на стене заведения висела страйкбольная граната, которую задел кто-то из посетителей. При этом раздался звук, похожий на взрыв. По данным УП, пострадавших нет.