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Кличко: В столичном кафе сработала учебная граната, без пострадавших

Татьяна Олейник, Валентина РоманенкоСреда, 14 августа 2024, 20:58
Кличко: В столичном кафе сработала учебная граната, без пострадавших
Фото: Кафе «Зигзаг», где, по данным соцсетей, сработала граната

В Киеве на улице Рейтарской в одном из кафе сработала учебная граната, обошлось без пострадавших.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место. Детали – позже".

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Обновлено: По уточненной информации, в кафе сработала учебная граната, произошло задымление в помещении. Пострадавших и разрушений нет.

По данным источника УП в правоохранительных органах, злого умысла в имевшем место событии нет. По словам собеседника УП, на стене заведения висела страйкбольная граната, которую задел кто-то из посетителей. При этом раздался звук, похожий на взрыв. По данным УП, пострадавших нет.

Киеввзрыв
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