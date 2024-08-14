ОВА: Ворог атакував Одесу балістичною ракетою, ціль – припортова інфраструктура
Середа, 14 серпня 2024, 21:30
Російські війська увечері 14 серпня атакували Одесу балістичною ракетою, ціллю стала припортова інфраструктура. Є постраждалі.
Джерело: голова ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: Увечері ворог атакував Одесу балістичною ракетою
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Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Одна людина, водій зерновоза, отримав поранення. Нині постраждалий шпиталізований в лікарню у стані середнього ступеня важкості.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян".
Оновлено: Поранення також отримала 39-річна співробітниця порту.