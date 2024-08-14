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ОВА: Враг атаковал Одессу баллистической ракетой, цель – припортовая инфраструктура

Татьяна ОлейникСреда, 14 августа 2024, 21:30
ОВА: Враг атаковал Одессу баллистической ракетой, цель – припортовая инфраструктура
Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска вечером 14 августа атаковали Одессу баллистической ракетой, целью стала припортовая инфраструктура. Есть пострадавшие.

Источник: председатель ОВА Олег Кипер

Прямая речь: Вечером враг атаковал Одессу баллистической ракетой

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Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура. Один человек, водитель зерновоза, получил ранения. Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян".

Обновлено: Ранения также получила 39-летняя сотрудница порта.

Одессапортыракетный удар
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