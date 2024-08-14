ОВА: Враг атаковал Одессу баллистической ракетой, цель – припортовая инфраструктура
Среда, 14 августа 2024, 21:30
Российские войска вечером 14 августа атаковали Одессу баллистической ракетой, целью стала припортовая инфраструктура. Есть пострадавшие.
Источник: председатель ОВА Олег Кипер
Прямая речь: Вечером враг атаковал Одессу баллистической ракетой
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Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура. Один человек, водитель зерновоза, получил ранения. Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян".
Обновлено: Ранения также получила 39-летняя сотрудница порта.