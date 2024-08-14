У Торецьку під обстрілами залишається близько 3 тисяч людей

У прифронтовому Торецьку на Донеччині залишаються близько 3 тисяч людей. Щодня з міста евакуюють по 10-15 людей.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: За словами Філашкіна, ситуація у Торецьку "дуже складна", але місто перебуває під повним контролем України. Водночас, за словами Філашкіна, до міста проривалися ворожі ДРГ.

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Як зазначив голова ОВА, ті 3 тисячі цивільних, які досі залишаються у місті, переважно ховаються в підвалах. За його словами, люди виїжджають "повільно". Евакуацією займаються групи поліції "Білі Янголи" та співробітники ДСНС.