В Торецке под обстрелами остается около 3 тысяч человек

В прифронтовом Торецке Донецкой области остаются около 3 тысяч человек. Ежедневно из города эвакуируют по 10-15 человек.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Детали: По словам Филашкина, ситуация в Торецке "очень сложная", но город находится под полным контролем Украины. В то же время, по словам Филашкина, в город прорывались вражеские ДРГ.

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Как отметил глава ОГА, те 3 тысячи гражданских, которые до сих пор остаются в городе, в основном прячутся в подвалах. По его словам, люди выезжают "медленно". Эвакуацией занимаются группы полиции "Белые Ангелы" и сотрудники ГСЧС.