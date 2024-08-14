Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Литви: Україна принизила Путіна вторгненням в Курську область

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 14 серпня 2024, 22:28
Міністр оборони Литви: Україна принизила Путіна вторгненням в Курську область
Литовський міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас (праворуч). Фото - ОП

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що вторгнення України в Курську область Росії є явним приниженням кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Кащюнаса LRT

Деталі: На думку Кащюнаса, вторгнення українських сил на Курщину – "це явне приниження Владіміра Путіна".

Реклама:

"Так звані оборонні лінії, судячи з усього, навіть не були спроєктовані, встановлені так, як вони повинні були бути спроєктовані. Зараз вони (українці. – Ред.) зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі", – зауважив він.

Голова литовського Міноборони вважає, що найголовнішим результатом операції в Курській області стало підняття бойового духу українців на тлі розмов про можливі "мирні переговори" з Москвою.

"Українці вирішили зіграти цікаво, вони зміцнюють свої позиції, і якщо їм вдасться зберегти контроль над цією територією або контроль над центрами певної території, це дуже сильно збільшує їхню переговорну силу", – припустив Кащюнас.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок минулого тижня Україна почала атаку на Курську область в Росії. Атака здивувала Росію, яка оголосила в регіоні "антитерористичну операцію" і почала евакуацію жителів прикордонних районів.

Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях щодо наступу України на Курщині назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.

ЛитваКурська область Путінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський вручив державні нагороди "легендам України"

Зеленський доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики

Палаючий пором із паливом у порту "Кавказ" затонув – росЗМІ

П'ятниця мине без відключень світла – "Укренерго"

фото, відеоВ російському порту "Кавказ" горить пором із паливом: ЗМІ РФ кажуть про удар України

У Німеччині розслідують можливу причетність Росії до прольоту дронів над місцевою АЕС - Bild

Усі новини...
Литва
Україна та Литва обговорили можливу співпрацю у розмінуванні і виробництві морських дронів
Прокуратура Литви розслідує понад 50 справ про порушення санкцій проти РФ і Білорусі
Міністр оборони Литви: Росія перекидає війська в Курську область із Калінінграда
Останні новини
22:46
Пиріг до Дня Незалежності: що це за нова традиція та за яким рецептом спекти свій
22:26
Під завалами сільради у Козачій Лопані знайшли тіла ще двох жінок
22:05
Голова бога Аполлона: у турецькому замку знайшли фрагмент статуї II століття
22:04
Енергетики відновили електропостачання для 19 тисяч родин у Донецькій області
21:43
Умєров: В Україні запустять застосунок "Ветеран+"
21:32
відеоЗеленський вручив державні нагороди "легендам України"
21:15
Рада ратифікувала безмитну торгівлю України та Британії до 2029 року
20:55
Пором із паливом у російському порту "Кавказ" запалила українська ракета – джерела
20:53
Журналісти викрили мережу аптек, де продають контрабандні препарати з РФ
20:52
відеоЗСУ високоточними американськими бомбами вдарили по взводному пункту на Курщині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: