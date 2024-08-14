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Министр обороны Литвы: Украина унизила Путина вторжением в Курскую область

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 14 августа 2024, 22:28
Министр обороны Литвы: Украина унизила Путина вторжением в Курскую область
Литовский министр национальной обороны Лауринас Кащюнас (справа). Фото - ОП

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас считает, что вторжение Украины в Курскую область России является явным унижением кремлевского правителя Владимира Путина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Кащюнаса LRT

Детали: По мнению Кащюнаса, вторжение украинских сил в Курскую область – "это явное унижение Владимира Путина".

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"Так называемые оборонительные линии, судя по всему, даже не были спроектированы, установлены так, как они должны были быть спроектированы. Сейчас они (украинцы. – Ред.) заняли столько территории, сколько смогли взять в прошлогоднем контрнаступлении", – отметил он.

Глава литовского Минобороны считает, что самым главным результатом операции в Курской области стало поднятие боевого духа украинцев на фоне разговоров о возможных "мирных переговорах" с Москвой.

"Украинцы решили сыграть интересно, они укрепляют свои позиции, и если им удастся сохранить контроль над этой территорией или контроль над центрами определенной территории, это очень сильно увеличивает их переговорную силу", – предположил Кащюнас.

ВИДЕО ДНЯ

Во вторник на прошлой неделе Украина начала атаку на Курскую область в России. Атака удивила Россию, которая объявила в регионе "антитеррористическую операцию" и начала эвакуацию жителей приграничных районов.

Президент США Джо Байден в своих первых комментариях относительно наступления Украины на Курщине назвал операцию "реальной дилеммой" для лидера Кремля Владимира Путина.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области заявил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа.

ЛитваКурская область Путинвойна
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