Мінреінтеграції пропонує жителям Курщини допомогу в евакуації до України

Ірина Верещук. Фото з її телеграм-каналу

Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області, які потребують гуманітарної допомоги або ж хочуть евакуюватися в Україну.

Джерело: віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

Пряма мова: "У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ, Україна має бути готова до прийому російських біженців.

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Тому Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області, які потребують гуманітарної допомоги або ж хочуть евакуюватися в Україну".

"Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права. Ми забезпечимо мирним жителям Курщини необхідний захист і гуманітарну підтримку".

Деталі: Заявку можна залишити таким чином:

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