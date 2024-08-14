Мінреінтеграції пропонує жителям Курщини допомогу в евакуації до України
Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області, які потребують гуманітарної допомоги або ж хочуть евакуюватися в Україну.
Джерело: віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук
Пряма мова: "У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ, Україна має бути готова до прийому російських біженців.
Тому Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області, які потребують гуманітарної допомоги або ж хочуть евакуюватися в Україну".
"Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права. Ми забезпечимо мирним жителям Курщини необхідний захист і гуманітарну підтримку".
Деталі: Заявку можна залишити таким чином:
1) зателефонувати або написати на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp.
2) написати на електронну пошту: hotlinesos24@gmail.com.