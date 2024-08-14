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Минреинтеграции предлагает жителям Курщины помощь в эвакуации в Украину

Татьяна ОлейникСреда, 14 августа 2024, 22:50
Минреинтеграции предлагает жителям Курщины помощь в эвакуации в Украину
Ирина Верещук. Фото из ее телеграм-канала

Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые нуждаются в гуманитарной помощи или же хотят эвакуироваться в Украину.

Источник: вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук

Прямая речь: "В связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ, Украина должна быть готова к приему российских беженцев.

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Поэтому Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые нуждаются в гуманитарной помощи или же хотят эвакуироваться в Украину".

"Украина придерживается всех норм международного гуманитарного права. Мы обеспечим мирным жителям Курщины необходимую защиту и гуманитарную поддержку".

Детали: Заявку можно оставить следующим образом:

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Курская область война
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