Минреинтеграции предлагает жителям Курщины помощь в эвакуации в Украину
Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые нуждаются в гуманитарной помощи или же хотят эвакуироваться в Украину.
Источник: вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук
Прямая речь: "В связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ, Украина должна быть готова к приему российских беженцев.
Поэтому Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые нуждаются в гуманитарной помощи или же хотят эвакуироваться в Украину".
"Украина придерживается всех норм международного гуманитарного права. Мы обеспечим мирным жителям Курщины необходимую защиту и гуманитарную поддержку".
Детали: Заявку можно оставить следующим образом:
1) позвонить или написать на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram или WhatsApp.
2) написать на электронную почту: hotlinesos24@gmail.com.