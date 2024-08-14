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Україна та Литва обговорили можливу співпрацю у розмінуванні і виробництві морських дронів

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникСереда, 14 серпня 2024, 23:08

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч зі своїм литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом, в ході якої обговорювали можливості співпраці країн.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Литви в X (Twitter)

Деталі: Згідно з повідомленням, на зустрічі йшлося про військову підтримку України, інвестиції в оборонну промисловість.

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Також сторони обговорили потенційне промислове співробітництво у сфері технологій розмінування та морських дронів.

На зустрічі був також присутній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

Напередодні стало відомо, що Лаурінас Кащюнас зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

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Про візит міністра оборони Литви до Києва раніше не повідомлялось.

Литва раніше анонсувала, що в серпні передасть Україні нову партію військової допомоги, до якої увійдуть, серед іншого, системи ППО малої дальності, бронемашини та засоби боротьби з дронами.

Крім того, бойові безпілотники п'яти литовських виробників пройшли випробування Міноборони України у фронтових умовах і будуть відправлені в Україну у вересні.

Литвадопомога Україні
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