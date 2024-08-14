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Украина и Литва обсудили возможное сотрудничество в разминировании и производстве морских дронов

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникСреда, 14 августа 2024, 23:08

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу со своим литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом, в ходе которой обсуждали возможности сотрудничества стран.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Литвы в X (Twitter)

Детали: Согласно сообщению, на встрече речь шла о военной поддержке Украины, инвестициях в оборонную промышленность.

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Также стороны обсудили потенциальное промышленное сотрудничество в сфере технологий разминирования и морских дронов.

На встрече также присутствовал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Накануне стало известно, что  Лауринас Кащюнас встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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О визите министра обороны Литвы в Киев ранее не сообщалось.

Литва ранее анонсировала, что в августе передаст Украине новую партию военной помощи, в которую войдут, среди прочего, системы ПВО малой дальности, бронемашины и средства борьбы с дронами.

Кроме того, боевые беспилотники пяти литовских производителей прошли испытания Минобороны Украины во фронтовых условиях и будут отправлены в Украину в сентябре.

Литвапомощь Украине
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