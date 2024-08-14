Генштаб: На фронті за добу відбулось понад півтори сотні зіткнень

На фронті від початку доби відбулось 153 бойові зіткнення. Основні зусилля РФ концентрує на Покровському напрямку

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 14 серпня

Дослівно: "По території України сьогодні держава-терорист завдала п’ять ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, 42 авіаудари, скинувши при цьому 47 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 565 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи чотири рази, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Сотницького Козачка.

Дев’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили вісім наступальних дій.

На Лиманському напрямку за день російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Невського та Тернів.

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Напружена ситуація на Сіверському напрямку. Ворог 24 рази штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру і Андріївки.

На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 21 раз атакували наші позиції поблизу Нью-Йорку, Торецька та Північного, 18 боєзіткнень завершились.

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку, тут, впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 55 разів.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбивали п’ять ворожих штурмів.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор шість разів штурмував передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару.

На Оріхівському напрямку відбулося три безуспішні атаки ворога в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.